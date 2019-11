Inter - Benevento in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Skriniar, Ranocchia (2-0)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte. Al prossimo live!

Inter che torna 3°, in attesa di Roma e Lazio, in campo domani rispettivamente contro Milan - in casa - e Sassuolo - fuori.

48' - Termina qui la gara; Inter 2 - Benevento 0.

47' - CANDREVA! Karamoh sfrutta la lunghezza tra i reparti ed imbuca per Candreva; destro respinto dalla difesa in corner.

46' - Quattro minuti di recupero.

44' - Piede a martello di Del Pinto su Eder, giallo.

43' - Giro palla Inter.

40' - Cambio Benevento: fuori Coda, dentro Diabaté.

39' - GAGLIARDINI! Rasoiata del 5 all'altezza del limite, palla al lato.

37' - Cambio Inter: fuori Perisic, dentro Brozovic.

35' - Eder prende il tempo a Viola, il 14 lo travolge. Secondo giallo, e rosso.

32' - Match che adesso viaggia su ritmi bassi.

29' - Coda affronta Gagliardini, che lo stende. Punizione.

26' - Uno-due devastante dell'Inter, che scaccia - per adesso - i problemi.

24' - RANOCCHIAAAAAAA! UNO-DUE INTER! Punizione di Cancelo, Ranocchia in tuffo fa 2-0.

21' - SKRINIIIIIAAAAR! VANTAGGIO INTEEEER! Angolo di Cancelo, spizzata di Vecino sul primo palo per il colpo di testa schiacciato di Skriniar; Puggioni battuto, 1-0.

21' - Cambio Benevento: fuori Sandro - problema muscolare - dentro Del Pinto

20' - Cambio Inter: fuori Rafinha, dentro Karamoh.

19' - Confermata la regolarità del contrasto di Ranocchia; Maresca al VAR non cambia la decisione.

18' - EDER! Candreva in profondità per il movimento di Eder, che vede Puggioni fuori dai pali e tenta il pallonetto; palla che termina sopra la traversa.

17' - Brignola orchestra il contropiede, palla per Cataldi che entra in area e cade. Chiede, invano, il rigore.

14' - Ranocchia duro su Coda, giallo.

13' - CODA! Veleggia sulla linea del fuorigioco e viene servito nello spazio, destro in corsa che termina alto non di molto.

11' - Guilherme atterra il compagno di squadra Letizia, ma Pairetto ammonisce Candrev. Prima ammonizione della gara.

9' - VECINO! Primo tiro in porta dell'Inter con la frustata da fuori area dell'ex Fiorentina; para Puggioni.

7' - Manovra sterile dell'Inter, giro palla compassato e movimento che rasenta lo zero.

5' - Lancio lungo di Skriniar per lo scatto alle spalle di Candreva, Puggioni prima dell'87.

3' - SANDRO! Brignola converge verso il centro, appoggio arretrato per Sandro che non inquadra lo specchio della porta.

1' - Al via il secondo tempo.

Cambio Benevento all'intervento: fuori Djuricic, dentro Cataldi.

Nettamente meglio il Benevento, bravo a costruire occasioni ed a bussare un paio di volte dalle parti di Handanovic. Inter non pervenuta, male.

45' - Termina qui il primo tempo. 0-0 a San Siro.

41' - Nulla di fatto, mentre Candreva atterra energicamente Letizia. C'era il cartellino.

40' - Viola aggancia Rafinha, punizione interessante dai 25.

39' - Candreva svernicia Guilherme, fallo del fantasista.

36' - Prova ad imbastire occasioni l'Inter, ma le idee continuano a latitare.

33' - Imbucata poderosa di Guilherme per l'inserimento forte di Sandro, la spallata d'esperienza di Ranocchia fa perdere l'equilibrio all'ex Tottenham che chiede il penalty. Pairetto, sicuro, fa proseguire.

31' - Sponda di Tosca per il taglio di Sandro, ottimo Ranocchia in anticipo. Subisce anche un colpo il centrale.

28' - CODA! Guilherme va dall'11, sterzata su Skriniar e mancino; Handanovic a mano aperta.

25' - Palleggio del Benevento, bravo ad uscire con diligenza dal pressing nerazzurro.

22' - Contropiede più che interessante del Benevento, due contro uno terminato con un nulla di fatto. Bravo Ranocchia a tenere su Coda.

20' - Altro contatto Viola - Rafinha, sempre fallo sull'ex Barcellona.

17' - PERISIC! Cross arcuato e lungo di Perisic, stacca il 44 senza forza. Palla sul fondo.

16' - Rafinha prende il tempo a Viola, che lo atterra fallosamente.

14' - L'Inter non riesce a costruire gioco, fatica la squadra di Spalletti.

11' - Suggerimento in profondità di Rafinha per lo scatto di Candreva; palla leggermente in ritardo, offside.

9' - Taglio magistrale di Candreva, che beffa Tosca e si ritrova davanti alla porta; provvidenziale Letizia in ripiegamento, intervento che vale un gol.

8' - Scontro tra Guilherme e Gagliardini, tocco con la mano di quest'ultimo. Protesta il Benevento, fa proseguire Pairetto.

6' - Più Benevento che Inter; sugli scudi Guilherme, collante perfetto tra centrocampo ed attacco.

4' - Controlla al centro area Brignola, e calcia con il mancino. Pairetto ferma tutto per offside.

3' - Fase di studio del match, poche idee.

1' - Partiti.

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, San Siro risponde - come al solito - presente.

Le formazioni ufficiali.

Uno sguardo agli spogliatoi.

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Inter vs Benevento, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Si gioca a San Siro, direzione affidata a Pairetto, fischio d'inizio alle 20.45.

L'Inter approda al confronto odierno dopo la debacle di Genova. Sconfitta pesante quella di Marassi, nerazzurri al momento quinti, fuori quindi dalla zona Champions. Lazio e Roma restano nel mirino, ma occorre invertire la rotta perché il calendario si fa, dalla prossima settimana, piuttosto tortuoso.

Spalletti recupera Icardi e Perisic. Campo per il secondo, panchina per il primo, questo quanto traspare. Non si vuole ovviamente rischiare nulla con il 9, altra chance per Eder, con Candreva e il citato Perisic ad operare al largo.

Brozovic, decisivo all'andata, si riprende la trequarti, l'ex allenatore della Roma cerca la giusta chiave per ri-attivare una mediana in evidente difetto. Vecino - Valero, questa la cerniera centrale, bocciato, nuovamente, Gagliardini.

Miranda, recupero lampo, si candida per affiancare Skriniar. In alternativa, pronto Ranocchia. I terzini sono Cancelo e D'Ambrosio, Rafinha si scalda per la ripresa, ultimo tagliando prima di una possibile maglia da titolare nel derby.

In casa Benevento, funziona la cura De Zerbi. La classifica resta deficitaria, difficile ipotizzare un ritorno con conseguente salvezza, ma la squadra gioca e si diverte. L'affermazione con il Crotone è testimonianza dell'assunto.

Anche in trasferta, anche contro un top club, il Benevento vuol dire la sua. Spazio quindi al 4-3-3, con Brignola e Parigini ai lati di Guilherme. Sandro regge l'urto nel mezzo, Djuricic e Cataldi le mezzali. Costa e Djimsiti ad oscurare Puggioni, i laterali bassi sono Letizia e Tosca.