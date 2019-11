Roma-Milan in diretta, Serie A 2017/18 LIVE (0-2): IL MILAN ESPUGNA L'OLIMPICO!

22.52 - Per noi stasera è davvero tutto. Io sono Stefano Fontana e vi ringrazio per aver seguito anche stasera me e VAVEL Italia. Rimanete sintonizzati su queste pagine per tutto il meglio del calcio e dello sport italiano ed internazionale. Per quanto riguarda me, l'appuntamento è alla prossima diretta scritta. Un abbraccio, ciao!

22.50 - La classifica cambia dunque nelle zone che contano: la Roma rimane bloccata a 50 punti, subendo il doppio sorpasso di Lazio (52) ed Inter (51). Al momento, il quinto posto dei giallorossi non gli permetterebbe di qualificarsi per la prossima Champions League. Al contrario, il Milan vince con merito la prima gara del tour de force tra febbraio e marzo, andando ad agganciare, a quota 44 punti, la Sampdoria. Settimo posto per i rossoneri, che ora distano solo sette punti dall'Inter, quarto. E domenica prossima arriva il derby, che a questo punto diventa un crocevia importantissimo.

22.46 - Altre immagini dai profili ufficiali delle due squadre. Partita molto equilibrata nel primo tempo, con le due squadre brave a coprirsi più che a colpire in attacco. Nel secondo tempo, invece, il gol immediato di Cutrone ha spezzato la gara: la Roma ha cercato il pari più di nervi, di rabbia, che con razionalità, finendo con lo scoprirsi troppo. Qualche buona occasione ma non così nitida, a fronte di tante sbandate difensive: una, letale, ha permesso a Calabria di insaccare il raddoppio. Da lì in poi sostanzialmente la Roma ha fatto pochino, ed anzi nel recupero è stato Borini a mancare il tris da pochi passi.

22.41 - Festa grande dei rossoneri, si corre tutti sotto la curva dopo l'abbraccio collettivo attorno a Gattuso. Fischiano, tanto, invece, i tifosi della Roma.

22.40 - ECCOLO! FISCHIA MAZZOLENI, FINISCE LA PARTITA DELL'OLIMPICO! IL MILAN BATTE IN TRASFERTA LA ROMA 2-0 CON LE FIRME DI CUTRONE E CALABRIA NEL SECONDO TEMPO!

90+4' - Fallo in attacco di Fazio su Bonucci. Probabilmente si andrà al triplice fischio sul rinvio di Donnarumma.

90+3' - Nono angolo per la roma, ultimo minuto di gioco.

90+1' - BORINI! SI DIVORA IL TRIS NEL PRIMO DEI QUATTRO DI RECUPERO! Montolivo aveva innescato Kalinic, ma l'impatto sul secondo palo dell'ex di turno è sbagliato e la palla si alza tantissimo.

89' - Per fortuna della Roma, sul contropiede lanciato da Kessié Calhanoglu era in offside; Bruno Peres lo aveva steso da ultimo uomo, sarebbe stato probabilmente cartellino rosso. Sono già ripartiti invece i padroni di casa.

88' - Ottimo lavoro di Kessié, che esce palla al piede dalla propria area e guadagna una punizione.

86' - Ancora Perotti al cross, ancora Dzeko anticipato.

85' - DEFREL! Bella girata dopo il tentativo di Strootman, palla che sfila accanto al palo.

85' - Manca sempre meno, speranze ridotte al lumicino per la Roma.

83' - Tocco sotto di Strootman troppo morbido, la chiama e la cattura Donnarumma.

82' - Esce anche Suso, che lascia il posto a Borini.

81' - Tutti avanti quelli della Roma, alla disperata ricerca del miracolo.

81' - Non ce la fa Pellegrini, al suo posto Gerson.

80' - Cross deviato di Perotti che rischia di diventare pericoloso, Donnarumma smanaccia in corner.

79' - Calhanoglu lancia Kalinic, ma arriva la segnalazione di offside.

78' - Kolarov colpisce in pieno la barriera, ci riprova ma la conclusione è schiacciata e Donnarumma può bloccare.

77' - Piove sul bagnato per la Roma, si ferma Pellegrini per infortunio. Nel frattempo Dzeko si guadagna una punizione cruciale dai venti metri.

73' - CALABRIAAA! CALABRIAAAA! RADDOPPIA IL MILAN! ERA NELL'ARIA! I ROSSONERI SONO AVANTI 2-0 ALL'OLIMPICO! Azione fulminea dei rossoneri, con il terzino che avanza, controlla, si appoggia su Kalinic e si butta dentro. Il croato è bravissimo a chiudere il triangolo con un filtrante da urlo, e tutto solo davanti ad Alisson il numero 2 non può sbagliare. 2-0 MILAN!

73' - Vuole fisicità Di Francesco, dentro Defrel al posto di Under.

72' - CLAMOROSA OCCASIONE PER IL MILAN! CLAMOROSA! Manovra di Calhanoglu sulla destra, ottima palla dentro per Kalinic che è tutto solo, controlla e sfoga il destro. Miracolo, in parata bassa, di Alisson, ma sulla ribattuta c'è Manolas ad anticipare Romagnoli. Sarebbe stato solo a porta vuota!

71' - Bruno Peres al cross, ancora bravo Romagnoli ad arginare di testa Schick.

70' - Troppi lanci, troppa fretta per la Roma, che perde palla direttamente sul rinvio di Alisson.

70' - Si chiude la lunga manovra del Milan: Kalinic spalle alla porta difende e smista su Calhanoglu, ma il cross di destro è troppo lungo per tutti.

69' - Prova ad addormantarla con il possesso il Milan ora, tanta qualità nel palleggio rossonero.

68' - Subito Kalinic: infastidisce il disimpegno di Manolas e lo costringe a rifugiarsi in rimessa laterale.

68' - Brutta manovra del Milan con Bonaventura che si addormenta sulla trequarti. Schick lo ferma e recupera palla, ma Pellegrini sciupa tutto.

67' - Vuole freschezza per tenere alta la palla Gattuso: Kalinic prende il posto di Patrick Cutrone.

66' - Tiro-cross di Under che per poco non si infila sotto il sette, Donnarumma osserva la sfera volare fuori oltre il secondo palo.

65' - La rischia tutta Di Francesco: 4-2-4, un Nainggolan abbastanza spento lascia il posto ad Edin Dzeko. Il bosniaco farà la prima punta, verosimilmente sarà Schick a svariare di più.

64' - Rimane a terra Romagnoli, colpito in pieno da un missile mancino di Strootman. Rumoreggia, e non poco, il pubblico dello Stadio Olimpico.

63' - Rischia il Milan! Solita palla velenosissima di Kolarov, Romagnoli deve distendersi al massimo delle sue capacità per opporsi al taglio di Schick sul primo palo. La palla rimane in area, smanaccia di riflesso Donnarumma.

62' - Cross mancino di Perotti, nessuno arriva a chiudere sul secondo palo, ma la Roma ha già recuperato palla e ripreso il forcing.

61' - Leziosi qui gli uomini di Gattuso: errori di misura, prima di Kessié e poi di Cutrone, permettono alla Roma di ripartire quasi a pieno organico.

60' - Il Milan sembra rendere meglio atleticamente in questa fase: i rossoneri, stasera in divisa bianca, arrivano prima sui palloni sporchi e sui contrasti.

59' - Bel cross di Perotti, esce coi pugni Donnarumma, ma c'è stata una spinta, punita, di Schick su Romagnoli.

58' - Ripartenza rapida di Under che sfida da solo tutta la difesa del Milan, ma è costretto a ripartire da dietro.

55'- Nervosa la Roma, con Bruno Peres che sbaglia la verticalizzazione su Schick.

54' - Allontanato il corner, mancino potente di Calhanoglu dal limite, ma Alisson è attento e blocca la conclusione, bassa e centrale.

54' - KESSIE! MILAN VICINO AL RADDOPPIO! Ripartenza rapidissima, Suso smista su Bonaventura che avanza ed allarga a sinistra su Kessié: dribbling secco, destro teso e manone di Alisson, bravo ad alzarla sopra la traversa.

53' - È Perotti ora a guidare la ribalta romanista: doppio dribblinga, chiuso in corner da Biglia.

53' - Sventagliata di 50 metri di Bonucci per innescare Suso, partito con un pizzico di anticipo. Bandierina alta, è offside.

51' - PEROTTI! Che occasione! Schick difende bene palla nello stretto al limite dell'area, un contrasto favorisce l'accorrente Perotti che la aggiusta e lascia partire il destro teso, fuori a pochi centimetri dal palo.

50' - Indemoniato Cutrone, ma stavolta Manolas fa ottima copertura da ultimo uomo. Ferita, la Roma prova a reagire allo svantaggio.

48' - CUTRONEEEE! CUTRONEEEE! CUTRONE!!!!!! SEMPRE LUI, SEMPRE LUI, SEMPRE PATRICK CUTRONE! IL MILAN HA TROVATO IL SUO UOMO-SQUADRA, LA SBLOCCA LUI ALL'OLIMPICO! Palla lunga, Kessié agisce da centravanti e fa da sponda per Cutrone che allarga su Suso e si butta dentro. Quando arriva il cross, tagliato, di mancino, dello spagnolo, l'attaccante rossonero sbuca alle spalle di Manolas e devìa la palla quel tanto che basta per battere Alisson! MILAN IN VANTAGGIO A ROMA!

46' - VIA! SI RIPRENDE CON GLI STESSI 22 IN CAMPO, INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.50 - SI torna in campo, continua a piovere su Roma. Non dovrebbero esserci cambi né da una parte né dall'altra.

21.41 - Carrellata di immagini dal primo tempo. Tanti avevano messo l'accento, nel prepartita, sui duelli sulle fasce: da un lato Perotti ed Under contro Rodriguez e Calabria, dall'altro Suso e Calhanoglu contro Bruno Peres e Kolarov. Per ora, entrambi gli allenatori sembrano aver programmato bene raddoppi e coperture preventive, riducendo al minimo gli uno contro uno e la pericolosità dei funamboli. Comunque, Under è sembrato ancora molto ispirato, sarà interessante verificare le stesse situazioni quando la stanchezza dei ventidue in campo aumenterà.

21.35 - Primo tempo non spettacolare come qualcuno si sarebbe potuto aspettare: le due squadre, nonostante abbiano tentato spesso il pressing anche molto alto, non si sono mai scoperte più di tanto. Sicuramente citazioni positive per i due reparti difensivi, specialmente per quello della Roma, con Bruno Peres, indicato da molti come punto debole della linea, abbastanza a suo agio nell'arginare Calhanoglu. Stesso dicasi per Calabria e Rodriguez contro Under e Perotti. In generale forse leggermente meglio la Roma, che è andata diverse volte alla conclusione, ma in realtà non ci sono state vere e proprie occasioni da gol né particolari impegni per Donnarumma o Alisson. Ai punti, dunque, situazione di stallo dopo i primi 45 minuti.

45+1' - PROPRIO ALL'ULTIMO SECONDO, LA PRIMA OCCASIONE PER IL MILAN! Clamorosamente scoperta la Roma, ripartono i rossoneri con Mazzoleni che lascia giocare: 5 vs 4, Bonaventura lancia per Calhanoglu che sbuca alle spalle di Bruno Peres ma, complice la buona copertura del brasiliano, non riesce a colpire con efficacia. Blocca Alisson, arriva il duplice fischio.

45' - Solo un minuto di recupero per il primo tempo.

43' - Finiscono in attacco i rossoneri, ma tiene bene la retroguardia della Roma.

42' - Splendida chiusura di Pellegrini al limite dell'area per respingere Suso, ma la palla torna rapidamente in possesso al Milan.

38' - Scatenato Schick! Prima dalla distanza con il destro, la palla sibila accanto al palo, poi recupera sulla mancina, ne fa fuori due ed entra in area dove solo Bonucci riesce a chiuderlo in corner.

34' - Guardando le immagini rallentate, Rodriguez si abbassa per intervenire su palla, ma Bonaventura da dietro forse sbilancia leggermente l'avversario con il braccio.

33' - Contatto dubbio in area del Milan, dove Under, di testa, ha fatto sponda per Pellegrini e l'ex-Sassuolo è finito a terra. Il contatto è tra il romanista, Bonaventura e Rodriguez, difficile giudicarlo. Probabilmente non c'erano gli estremi per assegnare il rigore.

32' - Terzo corner della partita della Roma, anche questo senza esiti interressanti.

29' - Sciupa Calhanoglu! Nainggolan sbaglia tutto col passaggio in orizzontale, il turco può intercettare ai venticinque metri e puntare Manolas: dopo il dribbling sul mancino, però, la palla si allunga troppo e termina sul fondo. Poteva sicuramente giocarsela meglio l'ex-Leverkusen.

28' - Ancora Perotti a sfidare Calabria, ancora l'azzurro a farsi trovare pronto: intervento coi tempi giusti, fortunato anche nel rimpallo, la rimessa laterale è del Milan.

27' - Dalla distanza Strootman, respinto al mittente da un difensore. Si riparte dai due centrali che impostano la manovra giallorossa.

27' - Buona iniziativa di Kolarov che lancia sul fondo Perotti, attento Calabria a mettere il corpo in opposizione. Corner, battuto velocemente corto.

26' - Baricentro molto alto del Milan in fase di non possesso: sei uomini oltre la metà campo, con i terzini a salire alternati per pressare e raddoppiare sull'esterno.

25' - Brutto aggancio di Suso, il Milan sarebbe potuto ripartire bene in contropiede dopo l'errore di misura di Perotti.

24' - Spinge a destra la Roma, buon ripiegamento di Rodriguez a contrastare il cross di Peres.

23' - SCHICK! Battuta dentro di Kolarov da punizione, Schick si stacca e si ritrova tutto solo all'altezza del dischetto, ma il suo mancino al volo è deviato di riflesso da Donnarumma. Gran parata, ma con leggero ritardo arriva la segnalazione del fuorigioco del ceco.

22' - Per adesso le sfide cardine della gara, quelle tra le coppie esterno-terzino sia a destra che a sinistra, sono molto equilibrate: tutti molto attenti, i protagonisti si stanno annullando a vicenda.

21' - Buono il break di Calhanoglu che si appoggia a Bonaventura in zona centrale: l'azzurro avanza e scarica su Cutrone, defilato a sinistra, ma il traversone è alto e lungo, irraggiungibile per il tentativo di chiudere il triangolo.

20' - Ottima anche la copertura di Perotti su Suso, sta difendendo con ordine e sacrificio la Roma.

19' - Calhanoglu punta secco Bruno Peres sulla sinistra, che tiene bene e lo scippa in scivolata.

17' - Lunga fase di pressione del Milan, ma la squadra di Gattuso non cava ragni dal buco.

16' - Partita che fatica a decollare in questa fare, squadre abbastanza chiuse ma che cercano ad intermittenza il pressing alto.

15' - Donnarumma di classe con il rischio: palla al piede, dribbla il doppio pressing e scarica su Rodriguez.

13' - Nainggolan a terra dopo uno scontro aereo con Kessié, gioco fermo da un paio di minuti.

11' - Ottimo recupero di palla di Kolarov, l'ex-City si invola sulla fascia ma sbaglia tutto al momento del tiro, altissimo sopra la traversa.

10' - Riparte il Milan con Suso che serve Calabria, ma il cross mancino è troppo su Alisson. Sembra alzarsi il ritmo in questa fase.

9' - Perotti! Posizione interessante, al limite dell'area, sul centro-sinistra, la sua conclusione è potente ma centrale e Donnarumma la amministra bene.

7' - Peres prova a sfondare sul binario di destra per Under, chiude bene in anticipo Rodriguez: in manovra, però, leggero errore di misura di Bonucci a cercare Calabria.

6' - Esagera nel tentativo di imbucata Kessié, ma Calhanoglu spinge e costringe Bruno Peres a ripiegare in corner.

5' - Perotti dagli sviluppi del corner: destro al volo troppo stretto, trova solo l'esterno della rete.

4' - Mancino molto insidioso, basso, di Under dalla distanza, Donnarumma arriva in tuffo e smanaccia in corner.

2' - Buona punizione conquistata da Cutrone contro Manolas, ma sugli sviluppi la palla termina sul fondo.

1' - Subito Perotti sul fondo mancino, Romagnoli svetta per anticipare Schick.

1' - VIAAAA! INIZIA ROMA-MILAN!

20.45 - Saluti di rito, sorteggio e scambio di gagliardetti tra i capitani. La prima palla sarà giocata dalla Roma.

20.42 - SQUADRE IN CAMPO! La quaterna arbitrale guida i ventidue protagonisti sul prato dell'Olimpico.

20.37 - Ci siamo. La calma prima della tempesta all'Olimpico, tutto pronto per il big match della giornata.

20.32 - Riscaldamento terminato, noi ci dedichiamo a qualche spunto statistico: la Roma ha raccolto metà dei suoi punti (25/50) all'Olimpico, mentre il Milan va vicino alla stessa percentuale nelle gare in trasferta (18/41). I rossoneri, però, segnano lontano da San Siro più di quanto la Roma non faccia in casa (23 gol contro 22) subendo anche di più (22 gol subiti contro 13 dei giallorossi). Inoltre, Roma e Milan sono rispettivamente seconda e quarta in Serie A per tiri totali.

20.29 - Inter e Lazio hanno vinto, quindi la Roma ha bisogno di fare risultato per tornare, a quota 53, al terzo posto. Il Milan, di contro, non può interrompere il momento positivo se vuole dare un senso al finale di stagione: tre punti sarebbero cruciali, oltre che per il morale, per agganciare la Sampdoria a 44 e stringere la morsa sulla zona Europa della classifica.

20.27 - SI sta ultimando il riscaldamento sul prato dell'Olimpico, c'è aria di big match.

20.24 - Così, invece, lo spogliatoio della roma a soli venti minuti dal via.

20.22 - Questo il sopralluogo dei rossoneri pochi minuti fa.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso

20.18 - Gattuso invece non rinuncia al talismano Cutrone: Kalinic relegato in panchina, 11 dei titolarissimi per il tecnico calabrese, con Biglia in mezzo al campo con Bonaventura e Kessié.

Roma (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, Pellegrini; Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko. All. Di Francesco

20.15 - Confermato il 4-2-3-1 di Eusebio Di Francesco, davanti c'è la sorpresa: Patrick Shick titolare! Parte dalla panchina Edin Dzeko, mentre Perotti vince il ballottaggio con El Shaarawy e Bruno Peres quello con Florenzi.

20.13 - ECCOCI COLLEGATI! Tutto pronto, inizia il riscaldamento allo Stadio Olimpico. Noi, a mezz'ora dal via, ci tuffiamo nelle formazioni ufficiali!

Buonasera e benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con le dirette scritte, rigorosamente in tempo reale, di VAVEL Italia! Dallo Stadio Olimpico, va in scena Roma-Milan! Calcio d'inizio fissato per le 20.45, fischietto affidato a Paolo Silvio Mazzoleni, della sezione di Bergamo.

Il momento delle due squadre

Gara che si preannuncia sicuramente spettacolare: la Roma ha interrotto la sua serie di tre vittorie consecutive (arrivate contro squadre di blasone minore, come Verona, Benevento ed Udinese) perdendo in Champions League sul campo dello Shakhtar: un 2-1 incassato in rimonta che brucia, ma che non chiude affatto il discorso qualificazione. Tra dieci giorni, a Roma, infatti, potrebbe bastare anche vincere con un solo gol di scarto, a patto di non subirne.

Per il resto, i giallorossi continuano la loro corsa in campionato e si godono l'esplosione del turco Cengiz Under: cinque reti nelle ultime quattro partite ed un ruolo da protagonista nel nuovo modulo, il 4-2-3-1, che Di Francesco gli ha disegnato intorno. La vittoria di ieri sera dell'Inter ha spinto la Roma al quarto posto, ed anche la Lazio potrebbe provare il sorpasso. La situazione, comunque, è più che mai complessa: le tre corrono sostanzialmente per il terzo ed il quarto posto che qualificheranno alla prossima Champions League, e sono racchiuse in soli tre punti: 51 per la truppa di Spalletti, rispettivamente 50 e 49 (con una partita in meno) per le due romane.

Dall'altra parte, il Milan che approccia la trasferta della capitale sarà in formato juggernaut: le vittorie consecutive sono quattro, i risultati utili ben undici. A partire dal derby vinto in Coppa Italia, i rossoneri non si sono più fermati, battendo in trasferta Cagliari e Spal, pareggiando a Firenze e ad Udine ed avendo la meglio negli scontri diretti interni contro Lazio e Sampdoria. La classifica è tornata accettabile ed ora la squadra di Gattuso, che è ancora in corsa in tutte e tre le competizioni, può ricominciare a sognare una (difficilissima) qualificazione alla prossima Champions.

Tre competizioni, già, che terranno impegnato il Milan all'inverosimile nel prossimo mese: tour di fuoco per i rossoneri, che sostanzialmente si giocano la stagione. Il calendario di Serie A, infatti, dopo la sfida alla Roma presenterà il derby con l'Inter e la trasferta di Genova contro il Genoa, alla ricerca di punti salvezza. In mezzo, le partite di coppa: se il Ludogorets sembrava avversario a dir poco abbordabile, altrettanto non sarà l'Arsenal, che incrocerà le armi con il Diavolo l'8 ed il 15 marzo. Il prossimo mercoledì, invece, toccherà alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio: 0-0 all'andata, in palio la possibilità di sfidare una tra Juventus ed Atalanta per il trofeo.

Le ultime dal campo

Eusebio Di Francesco si avvicina alla gara di stasera non senza dubbi: almeno un dilemma per reparto per l'ex-tecnico del Sassuolo, che dovrà fare a meno del lungodegente Karsdorp e di Gonalons. Dunque, nel 4-2-3-1 potrebbe essere Bruno Peres, nelle ultime settimane al centro di diverse polemiche per il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo, a completare la linea con Manolas, Fazio e Kolarov davanti ad Alisson: è ballottaggio con Florenzi. In mezzo la scelta è quella di Pellegrini accanto a Strootman, con De Rossi ancora dalla panchina, mentre Under ora come ora è insostituibile: sarà lui l'ala destra, con Nainggolan in posizione di trequartista centrale.

Oltre ai già citati Florenzi e De Rossi, potrebbero essere clamorosamente esclusi anche Dzeko e Perotti: serratissimo il ballottaggio per gli ultimi due posti, rispettivamente con Schick ed El Shaarawy, ex di lusso della gara.

Dall'altra parte Rino Gattuso deve valutare la condizione di Calabria: il terzino si è allenato in gruppo ma è reduce da un affaticamento muscolare, e lo staff rossonero vuole evitare ricadute. Dunque sarà valutato con attenzione, altrimenti è già pronto Abate, con Ricardo Rodriguez sulla sinistra. Bonucci e Romagnoli dovrebbero proteggere Donnarumma, confermati i "titolarissimi" anche per il centrocampo, che vedrà verosimilmente Biglia tra Kessié e Bonaventura.

Davanti, Suso e Calhanoglu riprenderanno la maglia da titolare dopo il riposo in Europa League, ma per il ruolo di prima punta c'è il solito ballottaggio: Gattuso ha detto di aver già deciso, ma non ha svelato le sue idee, anche se Nikola Kalinic sembra partire leggermente favorito su Cutrone.

Le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, Pellegrini; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. All. Gattuso