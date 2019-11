Cagliari - Napoli in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Callejon, Mertens, Hamsik, Insigne (r), Mario Rui! (0-5)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte. Al prossimo live!

Napoli che vola a 69 punti, + 4 sulla Juve che ieri non ha giocato. Cagliari fermo a 25.

46' - Termina qui la gara, cancellati i 3 minuti di recupero. 0-5 pesante.

45' - MARIO RUI! CINQUINA ADDIRITTURA! Punizione perfetta del 6, fermo Cragno, solo rete.

42' - Si attende solo il fischio finale.

39' - Conclusione alle stelle di Romagna dai 25.

38' - Numero di Joao Pedro in mezzo a due, rinviene un ottimo Mario Rui e frena la sua avanzata.

35' - CALLEJON! Insigne dentro per il 7, tocco in diagonale sul fondo.

32' - Cambio Cagliari: fuori Barella, dentro Deiola.

31' - MARIO RUI! Verticalizzazione di Hamsik per Insigne, che controlla e tocca dietro per Rui; piattone che termina largo non di molto.

30' - Cambio Napoli: fuori Jorginho, dentro Diawara.

28' - Cambio Napoli: fuori Hysaj, dentro Maggio.

27' - INSIGNEE! POKER! Perfetto il rigore del 24, Cragno intuisce ma può nulla.

26' - RIGORE NAPOLI! Il destro di Insigne si ferma sul braccio largo di Castan. Giacomelli non ha dubbi.

25' - Ora match sotto tono, pochi spunti da ambo le parti.

21' - LYKOGIANNIS! Punizione insidiosa del centrocampista, Reina in angolo con un colpo di reni.

19' - Cambio Napoli: fuori Mertens, dentro Zielinski.

17' - Cambio Cagliari: fuori Han, dentro Cossu.

16' - HAMSIIIIIIK! TRIS NAPOLIIII! Insigne dietro per l'arrivo di Hamsik, piattone sotto la traversa per lo 0-3.

14' - Cambio Cagliari: fuori Padoin, dentro Ionita.

12' - Numero di Joao Pedro su Jorginho, apertura verso Han che viene anticipato da Hysaj.

9' - Barella aggancia Rui con foga, punizione.

8' - Hysaj verticalizza per Mertens, fuorigioco del belga.

5' - Callejon per Insigne, dentro per Mertens che - prima della battuta a rete - viene fermato dal recupero regolare di Ceppitelli.

3' - Azione di potenza e tecnica di Allan, sventagliata per Insigne che cerca Callejon in mezzo, Castan in corner.

3' - Fallo di Jorginho, che alza volontariamente la gamba frenando la corsa di Joao Pedro.

1' - Al via il secondo tempo.

Primi 20 minuti giocati ad un ritmo stratosferico. Azioni da una parte e dall'altra senza sosta. Poi Callejon sigla lo 0-1 ed indirizza la gara sui binari partenopei. I sardi scendono d'intensità, Mertens raddoppia.

47' - Termina qui il primo tempo. 0-2.

47' - INSIGNE! Cerca Mertens, che gli confeziona la palla di ritorno; piattone che Cragno disinnesca.

46' - Due minuti di extra time.

44' - Il VAR conferma la decisione di Giacomelli, gol regolare.

42' - MERTEEEEEENS! RADDOPPIO NAPOLIIII! Hysaj mette dentro, Mertens allunga la gamba e confeziona il tap-in con la partecipazione di Cragno. 0-2

39' - PADOIN! Cross arcuato di Faragò, prolunga Joao Pedro per la conclusione volante di Padoin respinta dalla difesa. Proteste dei sardi per un tocco di mano di Callejon, ma il 7 ha impattato con la spalla.

38' - Esce dal terreno di gioco Callejon, che si tocca il braccio. Cure per lui, che riprende la sua posizione.

35' - Barella fa sentire i tacchetti a Mario Rui, Giacomelli gli sventola il giallo in faccia.

34' - Percussione centrale di Joao Pedro, che supera 4 giocatori prima di verticalizzare per Han; palla troppo lunga, Reina controlla.

31' - Calcione di Koulibaly su Faragò, giallo.

29' - CALLEJOOOOOOOOON! VANTAGGIO NAPOLIIIII! Sfoga sulla destra Allan, prende il fondo, palla arretrata per Callejon che con il piattone piazza il pallone all'angolino basso. 0-1.

28' - MERTENS! Callejon in orizzontale per Mertens, controllo e fendente; la difesa lo sporca, facile Cragno.

26' - Suggerimento di Joao Pedro per il movimento di Han, suggerimento sballato.

23' - Sponda di Padoin per Pavoletti, la difesa anticipa l'ex.

21' - MERTENS! In acrobazia sul cross di Hysaj, palla che sfila sul fondo.

19' - PAVOLETTI! Imbucata per Han, che viene anticipato da Reina in uscita. Pavoletti vede l'estremo difensore fuori dai pali e tenta il colpo grosso, palla appena alta.

17' - Sventagliata per Callejon che impatta al volo e chiama all'intervento Cragno. Ottimo gesto tecnico del laterale, ottima respinta del portiere, ma c'era offside.

16' - Rinvio errato di Cragno, ne approfitta Insigne, poi Hamsik calcia sulla schiena di Castan.

15' - MERTENS! Jorginho da corner, un rimpallo favorisce Mertens che calcia sul fondo sbilanciato. Il centravanti chiede il penalty per una trattenuta abbastanza evidente.

14' - MERTENS! Insigne per Hamsik, largo dal 14 che vede deviata la sua conclusione. Angolo.

13' - Duro Joao Pedro su Mertens, punizione.

11' - HAMSIK! Controlla la sfera ai 20 metri, sposta il pallone sul destro e lo prova; conclusione sul fondo.

9' - PAVOLETTI! Han manda due volte fuori tempo Koulibaly, telecomanda il cross per il centravanti che colpisce debolmente.

8' - Insigne svernicia Farago, chiede e riceve l'uno-due da Hamsik, ma il passaggio di ritorno è impreciso.

7' - INSIGNE! Subito risposta azzurra, con la cavalcata di Insigne culminata con il tiro sull'esterno della rete. Non si respira alla Sardegna Arena.

6' - PAVOLETTI! Cross di Farago dall'out mancino, Pavoletti sguscia alle spalle di Albiol ed impatta; in presa bassa Reina.

5' - INSIGNE! Imbucata di Mertens per il taglio del 24, conclusione fuori misura.

4' - CALLEJON! Solita azione champagne del Napoli. Attacco tutto di prima intenzione, Insigne dentro per Callejon che cerca il colpo grosso con il piattone al volo in diagonale. Palla larga.

1' - Partiti.

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano in campo le squadre, bella cornice di pubblico alla Sardegna Arena.

Le formazioni ufficiali.

Si gioca a Sardegna Arena, impianto da 16.233 mila posti situato a Milano.

Solito 4–3-3 per Sarri. Reina in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Hysaj, Koulibaly, Albiol e Mario Rui. Jorginho direttore del centrocampo, con Allan ed Hamsik mediani. Davanti, Insigne e Callejon lavorano palloni per Mertens.

Il Napoli, uscito dall’Europa League - non è bastato lo 0-2 in terra tedesca a pareggiare l’1-3 subito al San Paolo - può concentrarsi sull’unico e vero obiettivo stagionale, lo scudetto. La vittoria dello stesso non passa soltanto dai big match - prossima settimana incrocio con la Roma - ma anche da queste sfide, dato che la trasferta in terra sarda non è mai stata facile per i partenopei, che troveranno comunque una squadra organizzata e diligente. Sarri dovrà pilotare i suoi uomini in modalità schiacciassi, non sono ammessi sconti. Alla Sardegna Arena per vincere e tenere stretto l’obiettivo.

Diego Lopez opta per il 3-5-2. Cragno tra i pali, Romagna, Ceppitelli e Castan il trittico difensivo. Ionita, Barella e Padion lavorano centralmente, Faragò e Lyjogiannis esterni a tutto campo. Sau e Pavoletti tandem d’attacco.

Dopo tre risultati utili, il Cagliari è incappato nella trappola ChievoVerona, perdendo 2-1 al Bentegodi. Un risultato che ha risucchiato la compagine sarda nella corsa salvezza. Le vittorie di Verona e SPAL hanno assottigliato il disavanzo, con la retrocessione diretta ora -5. L’impegno di questa sera è proibitivo, dato che alla Sardegna Arena fa scalo il Napoli, in piena corsa scudetto e con nessuna voglia di perdere punti nel cammino. Diego Lopez dovrà essere bravo comunque a caricare i suoi giocatori, Cagliari non è mai stato un campo facile per gli azzurri.

Sono 31 i precedenti in Serie A nel capoluogo sardo tra le due compagini. Il Cagliari comanda con 9 vittorie, il Napoli ne annovera 7 mentre sono 15 i pareggi. L’ultimo head to head risale all’Ottobre del 2017, 7^ giornata di campionato. Partenopei che passeggiano sul malcapitato Cagliari, confezionando le marcature tra primo tempo ed inizio secondo. Apre Hamsik al 4^, raddoppia Mertens al 40^ dal dischetto. Al ritorno dagli spogliatoi, Koulibaly fissa il risultato sul 3-0.

Arbitra Piero Giacomelli coadiuvato da Giallatini e Dobosz, quarto uomo Abbattista. VAR (Video Assistant Referee) Doveri, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Marrazzo.