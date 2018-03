Simone Inzaghi: “Siamo alla pari del Milan per la finale di Coppa Italia”

La Lazio di Simone Inzaghi sembra essere passata indenne dal periodo più delicato della sia stagione a livello di gioco e di risultati. Adesso i biancocelesti sono tornati a correre in campionato e in Europa League, dove la Steaua Bucarest è stata spazzata via nel ritorno dei sedicesimi all’Olimpico. Sempre davanti al pubblico di casa, la Lazio va ora a caccia della finale di Coppa Italia.

Si riparte dallo 0-0 di San Siro contro il Milan di Gattuso, una squadra che è passata dall’essere in crescita all’essere una realtà con una fisionomia abbastanza delineata. Ai microfoni di Rai Sport, Simone Inzaghi ha presentato la gara: “La partita di domani sarà sicuramente bellissima; ce la giocheremo alla pari con la formazione rossonera, ma dalla parte nostra avremo il fattore campo: speriamo di regalare una bellissima partita davanti i nostri tifosi. Mi aspetto una grande sfida, devo fare i complimenti a Gattuso per l’ottimo lavoro che sta facendo il Milan sta ottenendo ottimi risultati in questo momento. Ora affronteremo i rossoneri in una bellissima semifinale. I nostri tifosi ci aiutano sempre, speriamo che domani siano tanti perché vogliamo questa finale: abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto, ora siamo a 90 minuti dall’ultimo atto della competizione e ci giocheremo le nostre carte nel migliore dei modi”.

Alla vigilia della sfida al Milan anche il team manager Peruzzi si è soffermato sul momento della squadra: “Tutto è possibile, ci sono tanti scontri diretti. Auspichiamo di arrivare più in alto possibile, poi vedremo dove arriveremo. Se dovessi scommettere sulle tre competizioni dove punterei? Non amo giocare, vedremo partita dopo partita. Domani ci aspetta un match importante, il Milan è in forma e non sarà semplice. Hanno dei giocatori importanti, non è una squadretta. Hanno speso tanto e già avevano ottimi calciatori. Abbiamo le nostre possibilità, possiamo arrivare in finale”.