Italia, amichevole positiva per Di Biagio. Chiesa: "Io simbolo del rilancio? No, sono pronto ad aiutare"

Si è concluso con l'amichevole giocata contro la Fiorentina Primavera il primo stage a Coverciano per l'Italia di Luigi Di Biagio. Tanti volti nuovi in maglia azzurra, protagonisti della sfida conclusasi con un netto 10-0. In rete anche i viola Benassi e Chiesa, oltre a Baselli (tripletta), Caprari (doppietta), Berardi, Di Francesco e Rolando Mandragora. Tanti sorrisi per i protagonisti presenti e per il tecnico - ad interim - della Nazionale, che si appresta ad affrontare le prime sfide amichevoli tra qualche giorno.

Nel frattempo, ai microfoni dell'ANSA, ha parlato uno dei padroni di casa nel ritiro toscano, Federico Chiesa, che ha così risposto a chi lo mette al centro del rilancio del calcio italiano come simbolo della rinascita: "Non mi sento così, però sono pronto per dare il mio contributo anche se ho ancora tanto da crescere e da lavorare. Sappiamo che deve essere aperto un nuovo ciclo e ho già visto tanti giocatori pronti anche per la Nazionale maggiore".

Inoltre, tempo anche per una battuta riguardante un paragone con il padre, con Costacurta che si è già pronunciato su chi sia il migliore dei due: "E' presto per fare certi confronti, lo ringrazio per gli elogi ma sono ancora lontano dai livelli di mio padre". Ed infine, uno sguardo anche al suo futuro, anche se dribbla molto bene la domanda: "Ho firmato un contratto con la Fiorentina perché credo nel progetto".