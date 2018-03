Hellas Verona: Pecchia studia l'undici anti-Benevento

L'inaspettato successo contro il Torino ha ridato morale e speranza all'Hellas Verona, ora quasi costretto a vincere anche in casa del Benevento. Nel prossimo match, un vero e proprio incrocio salvezza, i gialloblu dovranno necessariamente fare il colpo gobbo, inguaiando ulteriormente i campani ma aumentando di fatto le proprie possibilità di permanenza in Serie A. Nella giornata di oggi, gli scaligeri hanno ripreso gli allenamenti agli ordini di Fabio Pecchia, che ha inizialmente diviso in due gruppi i calciatori a disposizione: attaccanti e centrocampisti hanno svolto esercizi tecnici, i difensori sono stati impegnati in sessioni tattiche. Buone notizie dall'infermeria, con Bianchetti di nuovo disponibile. Domani, invece, previsto un allenamento mattutino.

Secondo le ultime notizie provenienti dallo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, Fabio Pecchia dovrebbe schierare i suoi con un equilibrato 4-4-2. Davanti al portiere Nicolas, la retroguardia a quattro dovrebbe essere formata da Ferrari, Caracciolo, Vukovic e Fares, anche se non è da escludere la presenza di Bianchetti. Nella zone mediana del campo, Valoti e Fossati, con Calvano pronto a strappare una maglia da titolare. In attacco nessun dubbio per Moise Kean e Petkovic, sostenuti dagli esterni di centrocampo Verde e Matos, incalzato da Aarons. Gli undici scelti da Pecchia dovrebbero consentire all'Hellas, dunque, di cambiare spessissimo disposizione tattica, con gli esterni incaricati di tramutare in 4-2-4 il modulo al momento di affondare le lame nella retroguardia sannita.

Al di là degli uomini che scenderanno in campo, l'Hellas Verona dovrà comunque dare prova di forza, facendo leva su un collettivo superiore e su tanti giovani vogliosi di mettersi in mostra. Spulciando tra le statistiche, la sfida tra Benevento ed Hellas registra un grande equilibrio, con una vittoria ciascuno ed un pari nei tre incroci diretti. In Serie B, i sanniti hanno vinto all'andata, trascinati da Falco e Ciciretti. Al ritorno fu invece 2-2: dopo l'iniziale vantaggio di Cissè ed il pari di Luppi, furono Lucioni e Romulo da rigore a fissare la sfida. Nel girone di andata di questa Serie A si è al contrario consumata la vendetta scaligera grazie alla marcatura vincente di Romulo. Domenica sarà però un'altra storia: il Benevento ha sicuramente voglia di punti e metterà tutto se stesso per conquistarli. L'Hellas è avvisato.