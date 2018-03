Terminata Juventus - Atalanta, LIVE ritorno semifinali Coppa Italia 2017/18 (1-0): Pjanic di rigore!

19.28 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Atalanta per 1-0 con gol su rigore di Pjanic ed ottiene il pass per la finale della Coppa Italia 2017-2018!

19.26 - C'ha provato, l'Atalanta, ma quando ci si mette anche la sfortuna, pensare di battere la Juventus è davvero difficile, in particolare all'Allianz. Abbandona anche la Coppa Italia dunque la compagine orobica, sconfitta per 1-0 allo Stadium con gol su rigore di Pjanic: un penalty da rivedere, arrivato dopo uno sfortunatissimo per Gomez (c'è da dire, seguito da uno altrettanto sfortunato per Douglas Costa). Comunque meritato il passaggio del turno della Vecchia Signora, essenzialmente dimostratasi più forte sotto ogni aspetto del gioco nei 180' e prima finalista di quest'anno. Per la prima storica volta, la compagine juventina raggiunge la quarta finale consecutiva in questa competizione.

19.22 - Termina il match. Risultato di 1-0, Atalanta eliminata.

90' + 4' - I minuti di recupero segnalati, c'eravamo scordati di dirlo, erano quattro e stanno per esaurirsi. Dybala perde un pallone, manca giusto qualche secondo...

90' + 3' - Masiello anticipa Lichtsteiner ma gli regala una touche. Benatia si spinge fin nell'area avversaria e tenta un tiro-cross dalla sinistra, ma raccatta solo una rimessa con le mani.

90' + 2' - Buffon blocca questo cross dalla destra e gioca subito il pallone.

90' + 1' - Asamoah non sbaglia un colpo e anche qui, sulla pressione avversaria, ottiene un ottimo rimpallo per la rimessa laterale.

90' - Si gioca solo ora. Retropassaggi a non finire, ormai la qualificazione è chiusa.

89' - Dybala va via con una quarantina di finte ad un gruppo di giocatori avversari, prima di ricevere un fallo.

88' - Dybala potrebbe ricevere, ma si disinteressa poichè in fuorigioco.

87' - Caldara trattiene Mandzukic, difendendo il pallone, lo slavo commette fallo e i due si beccano un po': cartellino giallo per il croato. È entrato Musa Barrow, classe 1998, al posto di Freuler. Un altro attaccante.

86' - Freuler contrasta Chiellini, che commette nell'occasione un involontario fallo di mano.

85' - Il cambio è stato ultimato solo ora. Matuidi duetta con Mandzukic e va da solo, togliendo la palla anche a Dybala, per poi buttarla in tribuna.

84' - Mandzukic è andato a fare di nuovo l'esterno, a sinistra, con Sandro ala destra e Dybala centravanti: cambia lo scacchiere locale. E cambia ancora: 3-5-2 adesso, con Barzagli a fare il suo ingresso al posto di Alex Sandro.

83' - Qualche spicciolo anche per Dybala, l'attaccante entrerà in luogo di Douglas Costa.

82' - Ha commesso fallo qui Rizzo su Matuidi, che anche lui ha compiuto un ottimo rientro da protagonista.

81' - Khedira, che ha ravvivato un po' atleticamente i suoi, qui va in scatto ed ottiene un fallo laterale.

80' - Asamoah si mangia Rizzo per l'ennesima giocata perfetta della sua partita. Ghanese da 7 in pagella.

79' - Lavora lontano dalla porta Cornelius. Chiaro che ora ci siano delle difficoltà, da parte dei lombardi, a tenere un ritmo alto.

78' - Prima c'è stata una respinta, ora un altro fallo targato Alex Sandro e arriva pure il giallo per il numero 12, probabilmente per cumulazione d'irregolarità.

77' - Possibile pallone da mettere in mezzo per Gomez, dalla trequarti, da fermo.

76' - Ha lasciato il campo Mancini, l'autore del fallo da rigore, entrerà Rizzo per l'all-in di Gasperini.

75' - Ora interviene il VAR, pronto Pjanic a ricominciare l'azione. Si batte, rigore confermato. GOOOOOOOOOOOL! PJANIC! 1-0! Calcia centrale il bosniaco, che deposita senza rete in problemi!

74' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Matuidi strattonato da Mancini in area sul cross di Lichtsteiner, dopo una spinta Fabbri sceglie il rigore!

73' - Mancini e Matuidi si strattonano a vicenda ed il fallo è del centrocampista che stava cercando, in questa situazione, il fondo campo.

72' - ...perde anche un po' di tempo l'italiano, Asamoah è pronto a battere la rimessa con le mani, come avviene ora, in posizione offensiva.

71' - Schema che non è andato a buon fine, ma nel tentativo di eseguirlo Chiellini ha perso una scarpa...

70' - Sulla trequarti, Masiello ferma Douglas Costa dopo tre dribbling di quest'ultimo con le cattive: scivolata e giallo.

69' - Ingresso in campo anche per Khedira, che sostituisce Marchisio.

68' - Alex Sandro porta palla e concede ai suoi di riposizionarsi.

67' - TRAVERSA DI DOUGLAS COSTA! Risponde il brasiliano con tanto spazio, a partire dal centro-destra: due finte verso il sinistro, poi conclusione dai 20 metri e traversa piena!

66' - Altra iniziativa dell'argentino, che tira di mancino, dal limite, in curva.

65' - PALO CLAMOROSO PER GOMEZ! Lanciato in profondità, forse in posizione irregolare, dopo un errore incredibile di Benatia, il Papu calcia dai 40 metri e scavalca Buffon, ma colpisce il palo alla propria destra!

64' - Mandzukic è solo in area, ma non lo sa e cerca una sponda che non va a buon fine. È entrato Cornelius al posto di Ilicic.

63' - Douglas Costa cerca una gran giocata per Mandzukic, ma i due non si capiscono; Gomez viene in seguito lanciato in profondità, ma viene chiuso.

62' - Altra grande giocata di Asamoah: si lancia fin sul fondo con un bel controllo orientato, crossa per Mandzukic che in area pensa troppo e viene fermato, spalle alla porta.

61' - Spinazzola chiude Lichtsteiner dalla destra, dopo un rimpallo che avrebbe potuto lanciare l'ex Lazio in profondità.

60' - Errore gravissimo in orizzontale per la conclusione di Marchisio, a giro verso il secondo palo, alto, non di molto.

59' - Buon azione sulla sinistra dei bianconeri: Asamoah per Sandro per Matuidi, che mette dentro dal fondo anche se sbilanciato da Cristante, ma trova una respinta prima di Mandzukic.

58' - Mandzukic fa la sponda, Alex Sandro mette dentro, Douglas Costa lascia passare e dietro arriva... Masiello, prima di Marchisio, per un rilancio.

57' - Tacco di Chiellini, passa un po', apertura di Benatia: due giocate di altissimo livello sarebbero troppe ed infatti il marocchino sbaglia il passaggio, non di molto, ma tant'é.

56' - Duro il contrasto tra Lichtsteiner e Freuler, ma regolare secondo l'arbitro. Cure mediche per il primo dei due svizzeri, sono comunque entrambi in grado di proseguire.

55' - Alex Sandro recupera bene un pallone insidioso. Poi il suo passaggio verso Lichtsteiner viene intercettato in touche.

54' - Spintone ai danni di Asamoah, autore di un'ottima prestazione finora. E battuta dal numero 22 stesso.

53' - De Roon scodella in avanti, Cristante non può giungere però su questo suggerimento.

52' - Douglas Costa mette ancora il turbo e, di conseguenza, un cross: Mandzukic è in leggero ritardo e il pallone sfila oltre il secondo palo.

51' - Cristante si porta avanti il pallone col braccio nel duello con Chiellini. Punizione.

50' - Grande assist di Mandzukic per l'inserimento di Marchisio, che dalla destra dell'area calcia tutto sommato con una traiettoria semplice per Berisha. Matuidi frena la seguente ripartenza con un fallo tattico: giallo.

49' - Punizione in favore della gestione di Pjanic, come al solito molto intelligente.

48' - Hateboer crossa addosso ad Alex Sandro, generoso in fase difensiva.

47' - Scivola Gomez nell'uno contro uno con Lichtsteiner, che però commette un fallo ai suoi danni. Cross di Ilicic troppo su Buffon, che rilancia immediatamente ma trova la lettura perfetta di Spinazzola in diagonale profonda.

46' - Subito rimessa laterale in favore di Asamoah. E ancora, il ghanese va con gli arti superiori.

18.33 - Si riparte! Primo pallone mosso dalla Juventus.

18.32 - Squadre nuovamente in campo. Si ricomincia fra poco.

18.24 - Come al solito, i duelli fra Juventus ed Atalanta nascondono sempre delle chiavi tattiche molto interessanti di recenti. L'avvio ad intensità altissima degli ospiti ha sorpreso la controparte, finita schiacciata quasi costantemente nella propria metà campo nel primo quarto d'ora; questo non ha portato a grandi pericoli grazie ad una prestazione molto solida di Benatia e Chiellini, su cui poi Madama ha costruito una buona reazione: anche dall'altro lato sono stati costretti a soffrire. Sostanzialmente un equilibrio giusto, quindi: vedremo chi sarà a giungere in finale dopo una piccola pausa. Ci vediamo dopo.

18.19 - Il Papu Gomez ai microfoni Rai all'intervallo: "Stiamo giocando veramente molto bene. Penso che abbiamo fatto un po' meglio della Juve, ci manca il gol, essere un po' cinici. Ovviamente non è facile, dobbiamo vincere, almeno cercare di fare un gol per pareggiare".

18.17 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-0.

45' + 1' - Ammonito Pjanic, steso sulla sinistra dell'area, per simulazione. Era tutto iniziato con un disimpegno sbagliato degli orobici. Ed è vero, si è tuffato il bosniaco.

45' - Irregolarità poi ai danni sempre dell'ex Udinese. Hateboer in seguito si fa valere di spalla su Alex Sandro in corsia. Un minuto di recupero.

44' - Altra bella giocata di Asamoah, che entra in area e si crea lo spazio, in surplace, per la conclusione di sinistro verso il primo palo: solo esterno della rete per il ghanese, ma Berisha era in traiettoria.

43' - ...Ilicic al limite inventa un assist strabiliante per Freuler, fermato dopo il controllo da parte di un sensazionale Benatia. Poi un altro paio di falli per la fase di possesso dei torinesi.

42' - Mancini sale su Matuidi e gli strappa il pallone per l'ennesimo possesso gestito male. Così come fa Pjanic, poco dopo...

41' - Un lampo di Douglas Costa: gran giocata in disimpegno, poi il brasiliano punta il mirino col sinistro e Mandzukic non riesce ad intervenire. Berisha è sorpreso, ma riesce a cavarsela in qualche maniera.

40' - Mandzukic non riesce a farsi valere di testa, sul batti e ribatti Benatia gestisce insieme a Pjanic.

39' - Spinazzola parte in slalom ma viene fermato in area: quattro contro uno sarebbe troppo per chiunque.

38' - Ed in seguito, altra transizione che porta Spinazzola fin in area, servito alla grande da Ilicic. L'italiano cerca però un traversone verso il centro, beccando la testa di Benatia.

37' - Si è aperto il match all'improvviso: Lichtsteiner salta con un numero da circo Masiello in velocità, poi rientra sul sinistro e dal limite la mette per la testa di Mandzukic, anticipato.

36' - Gomez, in contropiede, va via a Benatia con un gran tunnel, poi commette fallo su Lichtsteiner, che era in anticipo: giallo anche per il Papu.

35' - BERISHA SALVA SU MANDZUKIC! Azione personale del croato, innescato da un lancio lungo dalla sinistra e di mestiere col corpo, prima di cercare un tocco sotto che il portiere albanese riesce a respingere!

34' - Nuova rimessa per le mani di Spinazzola, altra palla persa. Manca un po' di brillantezza in queste scelte in posizione offensiva.

33' - Altra irregolarità di Ilicic, che cerca di bloccare il pallone per ottenere un fischio favorevole ma ottiene l'opposto, per fallo di mano.

32' - Fallo di Freuler su Pjanic, molto tosta nei contrasti la Dea finora.

31' - Ottima nuova chiusura di Chiellini, possesso però regalato alla retroguardia oppositrice.

30' - Ed ancora, Pjanic serve Lichtsteiner con un passaggio orizzontale anche solo idealmente complicato: rimessa laterale regalata a Spinazzola.

29' - Douglas Costa e Marchisio non si capiscono, nuovo errore tecnico della Vecchia Signora sulla destra. Tante cose banali quelle sbagliate finora per loro... Allegri non sarà contento.

28' - Mandzukic lascia sfilare un cross di Matuidi dalla sinistra, Masiello colpisce con la mano... tutto regolare, per ora. Vediamo se interverrà la VAR: per ora nuovo possesso gestito da Lichtsteiner.

27' - Altro rischio tremendo sulla trequarti, altra chiusura strepitosa di Benatia.

26' - Douglas Costa si muove bene per Matuidi, altrettanto bravo ad aprire il gioco. Fase piuttosto positiva per i bianconeri, che dopo un avvio a rilento stanno trovando certezze anche nel possesso.

25' - Lampo di Asamoah in scatto fin sul fondo, il suo cross forte e teso verso il secondo palo viene chiuso in due tempi in calcio d'angolo.

24' - Asamoah elude la solita pressione altissima con una serie di finte, ma non trova la verticalizzazione vincente. Il pallone è comunque per i suoi.

23' - Ancora possesso per i bergamaschi, comunque c'è da dire che difensivamente per ora i campioni d'Italia sono stati impeccabili. Quando così concentrati, fargli male è difficile...

22' - Alex Sandro giogioneggia un po' e spreca un'altra transizione.

21' - Freuler ottiene un fallo tentando di disimpegnarsi dall'arrivo di Pjanic, che qui è intervenuto a gamba tesa.

20' - Mandzukic guida da solo il contropiede, mettendo poi dalla destra un pallone per l'inserimento di Douglas Costa, il brasiliano non ha però il motorino e non può raggiungere questo pallone.

19' - Lichtsteiner cerca la verticale per Marchisio, ma Spinazzola capisce tutto. Cristante viene poi fermato in corsia da un Chiellini piuttosto esuberante.

18' - Alex Sandro gestisce bene il disimpegno con Ilicic addosso, tornando indietro da Buffon che rilancia dunque lungo. Matuidi avvia infine un possesso per linee orizzontali.

17' - Asamoah butta una palla in corsia, feroce il pressing avversario anche in queste situazioni al limite.

16' - Matuidi sfiora la deviazione vincente sul secondo palo dopo lo splendido traversone del bosniaco, Berisha può dunque rinviare. C'era comunque Hateboer a tenerlo stretto in area.

15' - Altro fallo, dalla corsia sinistra ora Pjanic potrà mettere dentro un cross.

14' - Era fra l'altro diffidato il difensore italiano, mentre il suo futuro compagno di reparto è rimasto leggermente dolorante a terra. Si torna a giocare, proprio Caldara, anche se un po' zoppicante, muove la palla.

13' - Buone triangolazioni guidate da Matuidi, che sulla trequarti difetta però in controllo. Chiellini prova a scuotere in seguito i suoi ma viene anticipato da Caldara ed in un disperato tentativo di passaggio commette fallo. Giallo corretto per lui.

12' - Hateboer crossa dalla destra, Gomez al centro dell'area anticipa la diagonale di Lichtsteiner, ma Buffon blocca in tuffo.

11' - Altri spazi in contropiede dopo un rimpallo favorevole per Alex Sandro, ma l'offensiva non viene portata avanti con qualità.

10' - Altro brutto errore sulla trequarti, protagonista Miralem Pjanic, ma Freuler è stato fermato da Asamoah in prima battuta, così come De Roon secondariamente.

9' - Comunque in grado di proseguire l'attaccante, si riparte da rimessa laterale in posizione offensiva battuta da Asamoah. E conseguentemente sprecata.

8' - Chiellini ha scalciato Ilicic dopo aver vinto un duello aereo, in maniera chiaramente non volontaria, lo sloveno è rimasto a terra.

7' - Possibile situazione di contropiede per Alex Sandro, chiuso in rimessa laterale sulla linea del centrocampo.

6' - Altro rischio per Douglas Costa, contrastato in maniera regolare da Cristante: Chiellini ferma però Ilicic nell'uno-contro-uno dietro.

5' - Marchisio prova ad aggirare De Roon portando palla, ma viene chiuso: l'olandese coglie il momento positivo, ma subisce un recupero poco dopo pure lui.

4' - Primo corner concesso da Chiellini, classico schema alla ricerca di Masiello sul secondo palo, Matuidi accompagna ancora in calcio d'angolo.

3' - Lichtsteiner perde un pallone sulla destra a centrocampo, Ilicic appoggia per Gomez che quasi a palla ferma calcia cercando l'incrocio a giro dai trenta metri, soluzione larga.

2' - Alza la propria intensità anche la controparte, schiacciando in area per qualche secondo i padroni di casa. Fase che comunque viene attraversata senza apprensione e conclusa da Chiellini.

1' - Pressing immediato di Mandzukic, Masiello cambia gioco verso Hateboer per il palleggio orizzontale. Cross di Gomez, Chiellini allontana di testa.

17.31 - Si parte! Primo pallone mosso dall'Atalanta.

17.27 - Squadre in campo!

17.15 - Riscaldamento sotto la curva Sud per la Juventus

17.10 - Temperatura sempre sotto lo zero all'Allianz Stadium di Torino, circa -2°, e da pochi minuti ha cominciato a nevicare

16.59 - Inizia il riscaldamento delle due squadre

16.40 - Arrivato anche l'11 dell'Atalanta. Attacco leggero per Gasperini che schiera Ilicic e Gomez con Cornelius relegato in panchina. In difesa spazio a Mancini che rileva Palomino.

16.30 - Come domenica, Allegri sceglie di tenere Dybala in panchina, schierando Douglas Costa, Mandzukic e Alex Sandro nel tridente offensivo. A centrocampo trova spazio Marchisio con Pjanic ed il rientrante Matuidi.

16.27 - Buon pomeriggio amici di Vavel Italia, iniziamo la nostra diretta con l'annuncio delle formazioni ufficiali. I primi a dare gli undici titolari è la Juventus

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Atalanta, match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, il cui calcio d'inizio - previsto per l'inedito orario delle 17:30 - verrà fischiato dall'arbitro Michael Fabbri (sezione di Ravenna).

Diretta Juventus-Atalanta

QUI JUVENTUS

Per i tifosi bianconeri, dopo il rinvio della gara di campionato prevista per domenica in campionato contro il medesimo avversario di stasera, le uniche notizie interessanti nelle ultime ore sono giunte in chiave mercato. Oggi si tornerà certamente in campo: il rischio di un rinvio per maltempo anche oggi c'è, ma è davvero minimo.

Allegri in conferenza stampa ha intanto ribadito per l'ennesima volta quanto per lui, e di conseguenza per la squadra, sia importante questa competizione, così come dimostra quanto vedremo in seguito in chiave formazione; basti pensare, in tal senso, a tutti i tentativi di Higuain per forzare il recupero entro ieri...

Il Pipita però non ha fatto in tempo ed è stato escluso dai convocati per la serata, insieme ai vari De Sciglio, Cuadrado e Bernardeschi, uscito malandato dal derby vincente di dieci giorni fa. Essendo non al meglio anche Dybala e squalificato Bentancur, sembra che la formazione sia abbastanza delineata.

Max Allegri è orientato a confermare l'undici che aveva previsto (ed ufficializzato) per la sfida di campionato, con un solo cambio, il riposo di Chiellini: nel 4-3-3 dunque davanti a Buffon spazio a Lichtsteiner, Barzagli (o Benatia), Rugani ed Asamoah, con Marchisio, Pjanic e Matuidi a centrocampo, con l'incognita Sturaro. Douglas Costa - protagonista di una rivelazione-shock qualche giorno fa -, Mandzukic ed Alex Sandro nel tridente offensivo.

Live Juventus-Atalanta

QUI ATALANTA

L'ultima volta che i nerazzurri sono scesi in campo risale a quella maledetta serata europea che ha lasciato tanti rimpianti, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale, in cui è arrivato l'amaro pari, tramutatosi in eliminazione, contro il Borussia Dortmund. Dunque c'è tanta voglia di rilancio nello spogliatoio, per tutti.

Gasperini aveva definito, alla vigilia dello snodo di Serie A, i suoi avversari come "la squadra più forte". Questo a certificare delle difficoltà a cui la Dea oggi andrà incontro, non solo sotto l'aspetto psicologico: sottovalutare la portata dell'avversario sarebbe indecoroso nei suoi confronti.

Anche un'altra eliminazione perciò, in virtù della sconfitta dell'andata all'Atleti Azzurri d'Italia, sarebbe accettabile. La voglia di giocarsela comunque c'è, come dimostrato dal tanto polemizzato turnover che il tecnico dei bergamaschi aveva scelto domenica, proprio per puntare sul duello di stasera.

Gian Piero Gasperini dovrebbe rilanciare il 3-5-2 dei suoi titolarissimi. Davanti al portiere Berisha, protagonista in negativo dell'uscita in Europa League, ci sarebbero dunque Toloi, Caldara (o Palomino) e Masiello, con Hateboer e Spinazzola a fare i tornanti e il trio Freuler-De Roon-Cristante in mediana. Ilicic fa coppia con Gomez in avanti.

Diretta live Juventus-Atalanta

CURIOSITÀ

In stagione, questa è la terza volta che la Vecchia Signora se la vede con questo avversario, oltre alla già citata partita d'andata: la prima è stata invece il 2-2 del primo di ottobre dello scorso anno solare. Da segnalare la presenza di Caldara - tesserato a gennaio 2017 - e Spinazzola negli orobici, due calciatori che a fine anno si trasferiranno dai campioni d'Italia.