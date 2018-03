Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Juventus - Atalanta

Google Plus

Tutto pronto all'Allians Stadium per l'inizio della semifinale di ritorno della Coppa Italia. Dopo la vittoria dell'andata per 1-0 della Juventus, firmata da un gol di Gonzalo Higuain, i bianconeri vogliono sigillare la finale davanti al pubblico amico. Di contro, l'Atalanta di Gasperini va a caccia dell'impresa: difficile ribaltare il risultato, ma i bergamaschi vogliono provare ugualmente a centrare la qualificazione ed evitare la seconda eliminazione dalle coppe in una settimana. Quando manca poco meno di un'ora al fischio d'inizio, i due allenatori hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione.

Foto Juventus Twitter

Allegri si affida al 4-3-3 e sceglie di fatto gran parte dei titolari. Benatia con Chiellini al centro della difesa, Lichtsteiner ed Asamoah sugli esterni. Matuidi e Marchisio mezzali ai lati di Pjanic, Douglas Costa ed Alex Sandro con Mandzukic in attacco. Dybala, come domenica scorsa, parte dalla panchina.

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; D. Costa, Mandzukic, Alex Sandro

Risponde Gasperini con Cristante ed Ilicic alle spalle di Gomez. Centrocampo titolare con de Roon e Freuler al centro, Hateboer e Spinazzola ai loro lati. Mancini l'unica novità in difesa, con Caldara e Masiello a completare il terzetto davanti a Berisha.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Iličić, Gomez