Lazio - Milan in diretta, LIVE semifinale Coppa Italia 2017/18: Rossoneri in finale!

RIGORII ROMAGNOLI SEGNA IL MILAN SI QUALIFICA ALLA FINALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

RIGORI LUIS FELIPE SBAGLIA 4 MILAN 4

RIGORI CALHANOGLU SEGNA LAZIO 4 MILAN 4

RIGORI: LULIC SEGNA LAZIO 4 MILAN 3

RIGORI: BONUCCI SEGNA LAZIO 3 MILAN 3

RIGORI FELIPE ANDERSON SEGNA, LAZIO 3 MILAN 2

RIGORI: BORINI SEGNA LAZIO 2 MILAN 2

RIGORI: PAROLO SEGNA LAZIO 2 MILAN 1

RIGORI: BONAVENTURA SEGNA LAZIO 1 MILAN 1

RIGORI: LUCAS LEIVA SBAGLIA, LAZIO 1 MILAN 0

RIGORI MONTOLIVO SBAGLIA, LAZIO 1 MILANO 0

RIGORI: M. SAVIC SBAGLIA, LAZIO 1 MILAN 0

RIGORI: RODRIGUEZ SBAGLIA, LAZIO 1 0 MILAN 0

RIGORI: IMMOBILE SEGNA, LAZIO 1 MILAN 0

FINISCE ANCHE IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE, SI VA AI RIGORI

116' Kalinic sbaglia un gol incredibile: assist di Bonucci, il croato, a tu per tu con il portiere della Lazio, si mangia una rete già fatta sparando la palla alta

115' Lazio in attacco

111' angolo per la Lazio, la difesa del Milan allontana

108' Terzo ed ultimo cambio per il Milan: Borini prende il posto di Suso

105' INIZIA IL 2° TEMPO SUPPLEMENTARE

FINISCE IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE, ANCORA 0-0

105' ci sarà un minuto di recupero

103' Doppia giallo per Radu e Milinkovic-Savic

99' Colpo di testa sul fondo di Romagnoli ma la palla finisce di pochissimo fuori

98' Punizione per il Milan: destro di Calhanoglu, deviazione di Lulic ,ma Strakosha è attento e devia in angolo.

95' Secondo cambio per Gattuso: fuori Kessie e dentro Montolivo

93' Terzo ed ultimo cambio per la Lazio: dentro Lukaku e fuori Marusic.

90' INIZIA IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE, Prima palla giocata dal Milan

FINISCE 0-0 SI VA AI TEMPI SUPPLEMENTARI

91' giallo per Marusic, punizione per il Milan

90' due minuti di recupero

88' Punizione della Lazio dalla distanza: va Milinkovic Savic, pallone alto

83' Altro corner per il Milan

83' rossoneri in avanti

80' Angolo per i rossoneri

78' Rovesciata di Milinkovic-Savic, pallone sul fondo

74' Ci prova Felipe Anderson, ma la palla finisce sulla difesa

73' Cartellino giallo per Calabria, punizione per la Lazio

70' Cambio anche per il Milan, fuori cutrone e dentro Kalinic

69' Seconda cambio per la Lazio: Luiz Felipe in campo al posto di Caceres.

67' Cambio per la Lazio: fuori Luis Alberto, dentro Felipe Anderson.

65' Altra occasione per i rossoneri con Cutrone, ma il giovane attaccante è troppo titubante

64' Gara equilibrata

59' Occasione per il Milan: Bonaventura serve Calhanoglu, ma il turco calcia male

57' Punizione per la Lazio e ammonizione per Romagnoli

56' PALLA GOL PER IL MILAN CON CALABRIA: Susos serve il terzino destro che si presenta a tu per tu con Strakosha, ma il portiere biancoceleste rinvia

53' Conclusione di Parolo, nessun problema per Donnarumma

52' Lazio in attacco

48' Punizione Lazio, il Milan libera

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO, prima palla giocata dalla Lazio

21.47 Squadre che rientrano in campo

21.42 Anche Di Biagio in tribuna

Meglio la Lazio che ha sfiorato il gol in diverse occasioni, rossoneri hanno sofferto ma non si sono mai disuniti. Gara tutto sommato equilibrata. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO LAZIO 0 MILAN 0

45' Un minuto di recupero

38' Cartellino giallo per Kessié

36' Lazio vicino al con Immobile che calcia a tu per tu con Donnarumma, ma il portiere rossonero c'è e devia

34' CHE ERRORACCIO DI DONNARUMMA: Il portiere rossonero lascia sfilare il pallone, pensando che la sfera finisse fuori, ma così facendo, consente a Immobile di calciare a porta vuota da posizione defilata. Palla fuori

33' Ora i rossoneri stanno crescendo

31' Tiro dalla distanza per Calhanoglu, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

27' Traversone in area, Strakosha non prende la palla e arriva tentativo di Cutrone, ma non riesce a centrare la porta

27' Punizione dalla trequarti per il Milan

25' Anche Lucas Leiva ci prova con il tiro dalla distanza, ma anche qui, nessun problema per Donnarumma.

24' Molto meglio la Lazio che il Milan in questi minuti

23' Caceres dalla distanza, nessun problema per Donnarumma

18' Milan che vola in attacco con Suso che si libera al limite dell’area ed prova la conclusione, ma Strakosha respinge anche il tap-in di Cutrone. Ma Rocchi fischia offside

17′ Brutto errore di Rodriguez con Milinkovic Savic che prova ad approfittarne, ma la sua conclusione accarezza il palo

14' Errore in difesa di Calhanoglu, ma la Lazio non ne approfitta con Marusic

14' Lazio in controllo della partita

8' Lancio di Bonucci per Cutrone, Strakosha lo anticipa

7' Altra occasione per la Lazio questa volta con Milinkovic, chiusura di Donnarumma.

6' OCCASIONE PER LA LAZIO: cross di Lulic per Immobile che prova a sorprendere Donnarumma. Palla in corner

4' Ritmi alti in questo avvio di partita

2' Rossoneri in attacco

1' Pressione alta da parte dei giocatori biancocelesti

0-0 Inizia la partita, primo possesso palla in favore del milan

20.45 Lazio e Milan in campo

20.43 Squadre negli spogliatoi!

20.32 Abate ai microfoni di Milan Tv: "Non so se siamo al top e se lo siano loro. E' una partita difficilissima, più che domenica perchè incontriamo una squadra molto tecnica, forse ancora più solida della Roma. Arriviamo qua con grande rispetto e umiltà ma siamo anche consapevoli della nostra forza e del momento positivo".

20.24 Massimiliano Mirabelli ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo troppe partite di fila contro squadre importanti. Siamo tranquilli sul fatto che la squadra ha ritrovato se stessa. . Quando abbiamo scelto Gattuso eravamo consapevoli di aver fato una scelta importante".

20.11 Le parole di Immobile a Lazio Style Channel: "Una partita bella. Sono queste le gare che ti emozionano di più, quelle da dentro o fuori dove c'è l'adrenalina. Il Milan è un'ottima squadra, che vive un ottimo momento. Sappiamo che non sarà facile, perché in fase difensiva hanno trovato compattezza".

19.54 LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Biglia, Kessié, Bonaventura; Suso, Calhanoglu, Cutrone.

19.41 La Juventus ha battuto 1-0 l'Atalanta nell'altra semifinale di Coppa Italia ed è la prima finalista

19.40 Eccoci collegati

Buona giornata e benvenuti alla diretta di Lazio Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia. Io sono Arianna Radice e vi racconterò questo entusiasmante match. Restate con noi!

Dopo lo 0-0 dell'andata le due squadre si troveranno questa sera all'Olimpico. Da una parte c'è la Lazio che attualmente occupa la terza posizione in classifica e dall'altra parte c'è il Milan che sta attraversando un ottimo momento di forma. Entrambe si contenderanno un posto in finale di Coppa Italia contro la vincente di Juventus-Atalanta.

I rossoneri sono reduci dalla bella vittoria in casa della Roma. Il Milan ha l'obiettivo di centrare la finale di Coppa Italia e poi domenica è in programma il derby contro l’Inter che, con un successo, permetterebbe alla squadra di Gattuso di tornare in piena corsa per un posto in Champions League.

Simone Inzaghi, rispetto alla partita contro il Sassuolo, cambierà sei giocatori. In difesa linea formata da Caceres, de Vrij e Radu, sugli esterni Marusic e Lulic. In mezzo al campo spazio a Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic, in attacco Immobile farà coppia con Luis Alberto.

Gattuso cambierà solo uno, al massimo due giocatori rispetto alla formazione che domenica scorsa ha battuto i giallorossi: al posto di Cutrone spazio a Kalinic, e nelle retrovie ci sarà Abate al posto di Calabria. Per il resto tutto confermato.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Simone Inzaghi: "Vogliamo arrivare fino in fondo e abbiamo lavorato tanto per questo. Siamo a 90 minuti dalla finale e ci giocheremo le nostre carte nel migliore dei modi. Spero che vengano tanti tifosi ad aiutarci. Dovremo essere bravi perché affrontiamo una grande squadra che sta vivendo un momento molto positivo ma ci giocheremo le nostre carte a testa alta".

Alessio Romagnoli: "E’ sempre bello affrontare la Lazio, sono tifoso laziale e la mia fede è rimasta quella. Sarà una bella emozione. Giochiamo in uno stadio in cui andavo da piccolo a vedere la squadra dello scudetto. Ma dobbiamo vincere no, il nostro obiettivo è quello: non guarderò in faccia nessuno".

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, de Vrij, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp.: Vargic, Guerrieri, Wallace, Bastos, Luiz Felipe, Patric, Basta, Murgia, Lukaku, Felipe Anderson, Nani, Caicedo. All.: Inzaghi.

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

Diffidati: Strakosha, Radu

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. A disp.: A. Donnarumma, Guarnone, Musacchio, Calabria, Zapata, Antonelli, Locatelli, Jose Mauri, Montolivo, Cutrone, Andrè Silva, Borini. All.: Gattuso.

Indisponibili: Storari

Squalificati: nessuno

Diffidati: Biglia, Locatelli, Cutrone, Borini

ARBITRO: Gianluca Rocchi (sezione di Firenze), assistenti: (Valeriani-Lo Cicero); IV° Uomo: Tagliavento; VAR: Irrati; AVAR: Paganessi

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

La Lazio ha vinto tre degli ultimi quattro incontri giocati in casa contro il Milan in Coppa Italia (una sconfitta), segnando almeno due reti in ciascuno di questi quattro match.

Per il Milan, sono già tre le gare consecutive in questa competizione in cui non hanno concesso gol: non arrivano a quattro da febbraio 1993.

Sarà anche una partita tra i dieci gol segnati nelle ultime tre gare dalla Lazio e i cinque risultati di fila senza subire reti del Milan