Roma, lavoro a Trigoria. A parte Pellegrini

Mandar giù il boccone amaro della sconfitta interna contro il Milan non è stato facile per la Roma, che è al lavoro per preparare una sfida altrettanto complicata, quella del prossimo week-end da disputare in casa della capolista, il Napoli di Maurizio Sarri. Ulteriori passi falsi potrebbero compromettere la rincorsa alla prossima Champions League, Lazio ed Inter (ma anche il lanciato MIlan) sono agguerrite.

A Trigoria la squadra è al lavoro agli ordini di Eusebio Di Francesco. La seduta è iniziata in palestra e poi è proseguita sul campo. Oltre a Lorenzo Pellegrini, ha svolto lavoro individuale anche Rick Karsdorp, mentre Radja Nainggolan ha alternato l'individuale con lavoro sul campo. Il belga è stato 'frenato' in quanto non al meglio, in seguito ai postumi dell'intervento cui si è sottoposto dopo aver perso un dente nella gara contro il Milan nello scontro fortuito con Kessiè.

Proprio per quanto riguarda le condizioni dell'ex Sassuolo Pellegrini, la società giallorossa ha fatto chiarezza circa il suo infortunio. Il calciatore ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore lungo di sinistra, che gli ha impedito di partecipare allo stage di Coverciano (il giocatore è tornato già nella giornata di ieri nella Capitale, dopo essere stato visitato dallo staff medico della Nazionale).

La mossa a sorpresa di Di Francesco per la trasferta di Napoli potrebbe essere l'impiego di Gerson come trequartista. Infatti, in allenamento il brasiliano è molto sollecitato dal tecnico giallorosso, che lo sta provando tante e tante volte in quella porzione di campo. Una risposta potrebbe essere presto trovata: rispetto a Ünder, Perotti, El Shaarawy e Schick, Gerson garantisce maggiore copertura al centrocampo, quindi più equilibrio e compattezza di squadra, caratteristica importante per non trovarsi in difficoltà al San Paolo.

Sarà fondamentale però che il brasiliano impressioni l'allenatore durante gli allenamenti da qui a venerdì, come dimostrò per stessa ammissione di Di Francesco prima delle trasferte con Fiorentina e Chelsea, quando fu lanciato nella mischia dall'inizio.