Il Crotone si prepara alla trasferta di Torino con molte defezioni importanti

"Ci aspetta una bella partita domenica. Incontreremo un avversario che nelle ultime gare ha fatto bene, dovremo mettercela tutta per fare punti a Torino. Siamo stati un po' sfortunati contro Benevento e SPAL nel non raccogliere punti, ma guardando la classifica siamo ancora salvi. All'andata feci il mio primo gol in Serie A contro il Torino, peccato per il pareggio subito al 90'. La prestazione c'è sempre stata, nonostante le ultime due sconfitte. Dobbiamo andare avanti a testa alta, ci alleniamo tutti i giorni duramente e con grande professionalità. Stiamo dando il massimo". Queste le parole di Bruno Martella ai canali ufficiali del Crotone, un messaggio forte e carico di speranza in vista del prossimo match contro il Torino, sfida delicata in cui i calabresi dovranno quantomeno cercare di fare punti per non peggiorare ulteriormente la propria situazione.

Nella giornata di ieri, la seconda della settimana, seduta mattutina per il Crotone, con i ragazzi di Walter Zenga impegnati in un duro lavoro atletico: dopo la riattivazione, infatti, i calabresi hanno lavorato sulla sabbia ed in seguito hanno testato le rispettive capacità in varie situazioni di gioco. A concludere la sessione della mattina, una partitella di circa un quarto d'ora. Terapie per tre giocatori - Festa, Simic e Stoian - mentre si è fermato Cordaz a causa di una infiammazione al tendine di Achille. Le sue condizioni verranno valutate già da oggi, con Walter Zenga preoccupato viste le non perfette condizioni del portiere di riserva. Ancora fermi ai box, invece, Barberis, Benali e Ricci. Nella sessione pomeridiana di oggi si sono aggregati al gruppo, infine, i Nazionali Ceccherini e Mandragora.

Le ultime indiscrezioni vogliono comunque un Crotone schierato con il 4-3-3, modulo abbastanza offensivo che dovrebbe prevedere Trotta e Nalini ai lati di Budimir. Occhio al recupero-lampo di Ricci, che potrebbe essere impiegato nel delicato match contro il Torino. Davanti ad uno tra Cordaz e Viscovo, difesa a quattro composta da Sampirisi, Ceccherini, Capuano e Martella. Dietro tutto deciso, mentre a centrocampo Walter Zenga scioglierà solo all'ultimo le riserve viste le non perfette condizioni di molti interpreti: Ajeti potrebbe ri-occupare la posizione di mediano, affiancato da Mandragora e Benali. In caso di defezioni, allertati Barberis e Rohden.