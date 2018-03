Roma: contro il Napoli c'è bisogno dei senatori, Di Francesco confida nel ritorno di Schick

Monchi e Di Francesco non si muovono, Pallotta dixit. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Presidente della Roma non ha voglia di rivoluzionare ulteriormente la rosa, dando fiducia ai due volti nuovi societari chiamati proprio ad inizio stagione. Salvo clamorosi ribaltoni derivanti da una posizione di classifica insufficiente, Pallotta si affiderà ancora al proprio DS e all'ex tecnico del Sassuolo, incaricato comunque di riprendere in mano la rosa dopo un periodo tutt'altro che positivo. La sconfitta contro il Milan ha infatti acceso un campanello d'allarme, con la Roma obbligata a tornare in carreggiata sia in Serie A che in Champions League: dopo il 2-1 in terra ucraina, infatti, c'è un ottavo di finale di ritorno da vincere per continuare a sognare.

Prima di pensare alla coppa, c'è una sfida durissima da vincere. Si tratta del match di sabato sera, quando i giallorossi verranno ospitati da un Napoli lanciatissimo verso uno scudetto storico e ad oggi meritatissimo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Trigoria, Di Francesco dovrebbe fare a meno di Lorenzo Pellegrini, infortunatosi all'adduttore sinistro ed affatto certo del posto da titolare. In mediana spazio dunque ai titolarissimi, con Nainggolan e Strootman ai lati di Daniele De Rossi. Nessuna sorpresa nemmeno in attacco, dove El Shaarawy e Cengiz Under affiancheranno Edin Dzeko, chiamato ad invertire quel trend che lo vede poco prolifico in campionato.

Oltre al bomber ex Manchester City, Eusebio Di Francesco dovrà ritrovare "la pecorella smarrita" Patrick Schick, che a causa di infortuni e prestazioni sottotono non ha saputo conquistarsi un posto da titolare. Prelevato dalla Sampdoria in estate, il ceco non ha ancora confermato le ottime cose viste nella scorsa stagione, fallendo molte chances concessegli dal tecnico. Nella mente del tifo giallorosso è ancora vivo l'errore al novantesimo nel match contro la Juventus, quando Schick si fece ipnotizzare da Wojciech Szczęsny, fallendo il definitivo 1-1. Ora Schick non può più sbagliare: superato il Napoli, infatti, la Roma avrà bisogno anche di lui, facendo leva sulla sua voglia di fare bene dopo mesi passati all'ombra degli altri attaccanti della rosa.

DI SEGUITO LA PROBABILE FORMAZIONE ANTI-NAPOLI:

Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under, Dzeko, El Shaarawy.