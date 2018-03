Genoa, Ballardini in conferenza: "Davanti alla nostra gente abbiamo sempre dato qualcosa in più"

Il lunch match di questa domenica sarà Genoa - Cagliari. Davide Ballardini ha anticipato la conferenza stampa alla giornata di oggi: "Sono una persona semplice che ama quello che fa, per bene e giustamente curiosa. Mi sento un privilegiato per quello che faccio. Non mi muovo tantissimo, può succedere ogni tanto che richiami un giocatore o che lo inciti per complimentarmi. Dipende dalle situazioni".

Sulla squadra sarda: "Il Cagliari è una squadra ben organizzata, mi aspetto una partita difficilissima e dovremo essere al meglio o le difficoltà che troveremo saranno di certo superiori. Sarà importante fare una partita di attenzione e grandissima intensità perché il Genoa ha dimostrato di creare pericoli quando fa della fame la sua virtù".

La salvezza è quasi raggiunta, ma guai ad abbassare la guardia: "Senza le giuste motivazioni facciamo fatica. Se non abbiamo quegli ingredienti siamo una squadra un po’ fragile magari carini da vedere, ma gli altri più solidi. Con la fatica nella testa aumentiamo la nostra competitività”.

Ballardini ha fatto il punto della situazione sulla sua rosa: "Taarabt ha un dolore alla schiena che lo condiziona nella corsa. Speriamo di rivederlo la prossima settimana. È importante giocare davanti a chi ti vuole bene e ti sostiene. Tutto ciò aiuta a dare qualcosa in più. È breve la strada per fare qualcosa in più in queste quelle condizioni. Biraschi è recuperato, ancora out Veloso mentre Rossi quasi certamente non sarà disponibile. Rossi? Gli dico che è da denuncia perché ci priva della possibilità di vedere un ragazzo che è un tutt’uno con la palla. La speranza è quello di rivederlo con la squadra la prossima settimana".