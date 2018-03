Mercato Inter: De Vrij ed Asamoah più vicini, sempre vivo l'interesse per Arturo Vidal

Mentre la rosa si prepara ad un Derby della Madonnina che dovrebbe invertire definitivamente un trend ultimamente in chiaroscuro, continua sottotraccia il lavoro della società dell'Inter sul mercato. Il reparto necessariamente da rinforzare è quello difensivo, ultimamente indebolito dall'infortunio di un Miranda comunque non perfetto come nelle scorse stagioni. Al di là del confermatissimo Milan Skriniar e con un Lisandro Lopez ancora da valutare, il nome caldo circolante da qualche giorno è quello di Stefan de Vrij, in rotta con la Lazio e sicuramente partente a fine stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, l'olandese è vicinissimo a vestirsi di nerazzurro, con buona pace dei molti club seriamente intenzionati all'ex Feyenoord.

Altro giocatore praticamente prossimo ad abbracciare la casacca dell'Inter è quello di Kwadwo Asamoah, difensore o centrocampista della Juventus ormai chiuso dall'inamovibile Alex Sandro. Trasformato in esterno mancino grazie ad Antonio Conte, che scelse l'ex Udinese proprio per occupare la fascia sinistra del vincente 3-5-2 bianconero, Asamoah si sarebbe definitivamente convinto a lasciare Torino, ingolosito da un progetto ambizioso e dalle possibilità di dire ancora la sua. Ugualmente impiegabile sia come terzino che alto a sinistra, il ghanese apporterebbe muscoli e velocità alla causa spallettiana, diventando una freccia in più per l'arco nerazzurro. Se poi a questo si aggiunge la provenienza del calciatore, la rivale Juventus, ecco che un'eventuale esplosione del classe '88 sarebbe ancora più gustosa, per i tifosi milanesi.

In mediana, non sembra inoltre attenuarsi l'amore verso Arturo Vidal, altra conoscenza della Juventus diventato praticamente inamovibile per il tecnico del Bayern Monaco Heynckes. Nonostante i limiti imposti dal Fair Play Finanziario, i nerazzurri potrebbero ingolosire i tedeschi con un'offerta importante ma non eccessivamente onerosa, facendo leva su un'età non più verdissima del cileno. Inoltre, il Bayern ha già opzionato il sostituto dell'ex Juventus, Leon Goretkza, conoscitore della BundeLiga e dunque subito pronto ad inserirsi nello scacchiere tattico dei campioni di Germania. Oltre all'Inter, anche il Chelsea vorrebbe assicurarsi le prestazioni del centrocampista, con i nerazzurri che potrebbero però far leva sull'ottimo ricordo che Vidal ha dell'Italia.