Verso Milan - Inter: Gattuso non cambia, conferma in toto per l'undici visto nelle scorse gare

Mancano solamente due giorni alla partita forse più importante per il Milan, il derby contro l'Inter. Una gara fondamentale nella rincorsa al quarto posto, occupato proprio dai cugini.

Gattuso ha concesso un giorno di riposo dopo il successo contro la Lazio di mercoledì sera che è valso la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Così i rossoneri si sono ritrovati quest'oggi a Milanello sotto la neve. Il tecnico del Milan sembra intenzionato a non cambiare la formazione che ha fatto tanto bene nelle ultime settimane. Per la terza partita consecutiva, quindi, Gattuso schiererà la stessa difesa, la stessa linea mediana e lo stesso attacco, con Cutrone da "9", nonostante l'alternanza odierna con Kalinic.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu

IL REPORT DELL'ALLENAMENTO ODIERNO

Nonostante una fitta nevicata che ha completamente imbiancato Milanello, i rossoneri si sono allenati regolarmente in mattinata sul campo centrale in vista del big match di domenica sera contro l'Inter. Attivazione muscolare effettuata in palestra prima di uscire sul terreno di gioco dove, dopo aver effettuato alcuni giri di campo, la squadra ha eseguito alcune esercitazioni tecniche. A seguire, spazio a un lavoro tattico e ad una serie di partitelle su campo ridotto con il quale si è chiusa la seduta.