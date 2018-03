Napoli, Hamsik in dubbio per la Roma

Marek Hamsik fa tremare le gambe a Maurizio Sarri. Un attacco influenzale non ha consentito al capitano slovacco di allenarsi nella giornata di ieri. Febbre alta ma non altissima, motivo per il quale c'è un cauto ottimismo di averlo comunque a disposizione domani sera per la gara alla Roma. Nel pomeriggio di oggi la penultima seduta di allenamento in vista della gara, nella quale verranno sciolti gli ultimi dubbi legati alla sua presenza: il tecnico del Napoli spera di veder varcare la sua cresta dalla porta di Castelvolturno, ma ha già pronta l'alternativa in caso di defezione.

Piotr Zielinski scalda i motori, pronto a ricevere l'eredità tecnica in campo del capitano slovacco. Il polacco, come ha più volte dichiarato, si ispira ad Hamsik e domani nel caso di sua assenza proverà a non farlo rimpiangere. Accelerazioni e classe da fuoriclasse, l'ex Empoli ed Udinese ha trovato maturità e continuità all'interno della stagione dei partenopei, pronto verso la definitiva consacrazione. L'arma in più dalla panchina, il dodicesimo uomo che spesso e volentieri contribuisce a cambiare volto alle gare in corso d'opera. Adesso, invece, potrebbe essere chiamato a far saltare il banco dal primo minuto della arcigna difesa giallorossa, una delle meno battute in trasferta.

Questo l'unico dubbio per il tecnico toscano alla vigilia della gara contro la Roma di Di Francesco. Hysaj e Mario Rui hanno recuperato appieno e ci saranno, così come Albiol e Koulibaly centralmente. Nessun dubbio anche in attacco e per quel che riguarda gli altri due centrocampisti, con Allan pronto a macinare chilometri e palle recuperate, e Jorginho a dettare i tempi della manovra in cabina di regia. Tutto è pronto, non resta che aspettare notizie dal fronte slovacco.