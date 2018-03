Serie B: il Frosinone conquista i tre punti, Novara battuto da un goal di Citro

Prova di forza del Frosinone, che al Benito Stirpe si prende la momentanea vetta della classifica superando un Novara arcigno e punito da Citro al ventiquattresimo. Giocando un calcio ordinato ed equilibrato, i ragazzi di Moreno Longo rischiano pochissimo, conquistando tre punti molto importanti. Terza sconfitta di fila per il Novara, che resta impelagato nella zona di bassa classifica.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il 3-4-1-2: davanti a Vigorito, difesa a tre composta da Brighenti, Ariaudo, e Krajnc, con gli esterni Ciofani e Beghetto incaricati di indietreggiare in fase di ripiegamento. Dietro il tandem offensivo Citro-Ciofani, Ciano, mentre nella zona mediana del campo agiscono Maiello e Gori. Stessa disposizione tattica, invece, per gli ospiti, che si affidano a Puscas e Macheda in attacco e a Moscati alle spalle. Montipò in porta, protetto dal terzetto difensivo Gobulovic-Mantovani-Troest. A centrocampo lanciati dal 1’ Maracchi e Casarini, affiancati dagli esterni Dickmann e Calderoni.

Gara inizialmente gestita dal Frosinone, che nonostante la pioggia battente cerca di imbastire una discreta manovra offensiva. Al 5' primo squillo di Daniel Ciofani, che innescato da Beghetto smorza il destro non preoccupando affatto Montipò. Cinque minuti dopo mischione in area ciociara, il pallone arriva a Beghetto che non trova di pochissimo la porta. Continuando a pressare sull'acceleratore, sfiorano ancora la rete al diciottesimo, quando è Golubovic a svirgolare e a far finire sulla traversa uno spiovente messo in mezzo dai ragazzi di Longo. Il tentativo del collettivo di casa è il solo il preludio al goal, che giunge puntuale al minuto numero ventiquattro. Autore del prezioso vantaggio, Citro, che servito da un inspiegabile colpo di testa di Mantovani si trova a tu per tu con Montipò, lo supera e marca l'1-0.

Scuotendosi dopo una mezz'ora senza sussulti, è il Novara a mettersi in evidenza con Casarini, la cui botta mancina sulla trequarti sorvola la traversa della porta protetta da Vigorito. Il tentativo del centrocampista ospite non scalfisce però l'ottima tenuta difensiva del Frosinone, che per la fase finale di prima frazione riesce a mantenere un atteggiamento calmo e concentrato. Al 40' ci prova anche Ariaudo, che gira debolmente in porta e non preoccupa Montipò. Succede poco altro fino al duplice fischio, con i ragazzi di Moreno Longo che concludono la frazione senza particolari patemi d'animo. Bene anche la retroguardia piemontese, che escludendo l’unico errore di frazione regge bene l’urto contro i più forti avversari.

Seconda frazione che comincia con il Frosinone in avanti al 50’, quando è Ciano a concludere con il mancino non trovando però la porta. Il fantasista del Frosinone è in assoluto l’uomo più pericolosi dei suoi, come conferma il mancino che al 57’ viene sventato senza problemi dal portiere ospite Montipò. Continuando ad aggredire, i ciociari sfiorano la rete al 64' con Ciofani, il cui colpo di testa viene sventato in maniera provvidenziale dall'estremo difensore del Novara. Un minuto dopo, i ragazzi di Moreno Longo hanno una grande chance per raddoppiare grazie ad un goffo intervento in area dell'imprendibile Ciano.

Dal dischetto, l'estremo difensore ospite ipnotizza anche Daniel Ciofani, che colpisce il palo e mantiene la sfida sui binari dell'incertezza. Il rigore fallito non anima le speranze del Novara, i cui tentativi continuano ad essere tutt'altro che pericolosi. Al 75' buon colpo di testa di Brighenti, la sfera termina però fuori lo specchio della porta. L'ultima parentesi di gara vede un Frosinone ancora pericoloso con il neo-entrato Koné, che all'85' tenta di sorprendere Montipò. Finisce dunque 1-0 per il Frosinone, che si riprende momentaneamente la vetta in attesa di Empoli e Palermo. Migliore in campo per i padroni di casa, Citro. Per gli ospiti in evidenza Montipò.