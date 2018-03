Serie B: vincono Ternana e Cesena, il Frosinone conquista il comando in attesa delle alte big

Turno di Lega B insolitamente povero di emozioni a causa delle tre partite rinviate per maltempo. Sono state ben tre, infatti, le partite annullate per avverse condizioni metereologiche. Parlando degli incontri che si sono disputati, vittoria importantissima del Frosinone, che in casa e contro un Novara ben messo in campo vince grazie alla marcatura vincente di Citro, che approfitta di una svista della retroguardia ospite per battere il portiere Montipò. I ciociari di Moreno Logo conquistano dunque la vetta della classifica, attendendo la reazione di Palermo ed Empoli.

Nel calderone playoff, vola il Cittadella, che batte un Pescara sempre più altalenante e lontano dalle posizioni nobili. Sfruttando una condizione atletica e mentale invidiabile, i veneti battono i delfini marcando una rete per tempo e segnando prima con Iori e poi con Kouame. Scendendo nelle zone di bassa classifica, grandissima prestazione della Salernitana, che torna al successo sul difficile campo di Ascoli. Grande prova, dunque, dei campani, che passano in vantaggio grazie alla rete di Bocalon. Nella ripresa, Casaola e Bocalon completano l'opera, per i picchi inutile la rete di Carpani.

Successo importantissimo anche per il Cesena, che sul difficile cambio di La Spezia conquista tre punti vitali in ottica retrocessione. Primo tempo che si conclude in parità grazie ai goal di Kupisz e Marilungo, Lamin Jallow regala invece tre punti ai suoi. Stesso risultato, infine, anche per la Ternana, che inguaia la Cremonese piazzando la quarta vittoria della sua stagione: aprono i giochi Montalto e Defendi, inutil la rete ospite di Cavion.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

15:00 Finale Ascoli 1 - 3 Salernitana

15:00 Finale Cittadella 2 - 0 Pescara

15:00 Finale Frosinone 1 - 0 Novara

15:00 Posticipata Parma - Palermo

15:00 Finale Spezia 1 - 2 Cesena

15:00 Finale Ternana 2 - 1 Cremonese