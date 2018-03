SPAL - Semplici: "Complimenti ai ragazzi, volevamo ripetere la buona prova di Crotone"

Google Plus

Una vittoria importantissima, per la SPAL di Leonardo Semplici, che grazie al successo contro il Bologna continua a sperare in una salvezza considerata impossibile fino a qualche giornata fa. Parlando della sfida, il tecnico estense ha ringraziato i suoi ragazzi: "Ringrazio i ragazzi che hanno dato continuità alla prestazione di Crotone contro una squadra forte come il Bologna. Il campo era pesante ma abbiamo vinto meritatamente. Dimostriamo la nostra crescita e la nostra ottima condizione. Questa vittoria è importantissima e i ragazzi stanno andando oltre le aspettative".

Continua, Leonardo Semplici: "Ci siamo compattati nell'ultimo periodo, sono uscite le qualità morali di questo gruppo. Continuiamo a inseguire la salvezza senza mai accontentarci, il percorso è ancora lungo. Ho sempre pensato a fare il mio lavoro, insieme allo staff e ai ragazzi". In ultimo, il tecnico ha parlato anche delle voci che lo volevano esonerato: "È normale che venga messo in discussione ma vado avanti cercando di raggiungere l'obiettivo, anche insieme ai nostri tifosi che voglio ringraziare. La partita era molto sentita, abbiamo messo in campo tanta aggressività e volevamo dare seguito alla prestazione di Crotone, ci siamo riusciti" conclude il tecnico a Sky Sport.