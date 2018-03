Atalanta, Gasperini conferenza: "Il calendario è difficile, ora ci aspetta una partita importantissima"

Giampiero Gasperini ha tenuto la consueta conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Sampdoria, una partita da dentro-fuori nella corsa all'Europa: "Il calendario è difficile, ora ci aspetta una partita importantissima e se facessimo bene domani, avremmo un grande slancio per centrare un posto tra i primi sette. Abbiamo bisogno in campionato di accelerare per essere competitivi per il settimo posto e vincere qualche scontro diretto."

L'Atalanta si rituffa in campionato dopo l'eliminazione in Coppa Italia: "Per noi inizia una nuova stagione. Finora è stata una stagione con tanti apprezzamenti e emozioni ed è stato bello competere sia in Europa League che in Tim Cup giocando tante partite. Abbiamo fatto qualcosa di diverso ed emozionante, ma è finito. C’è un nuovo campionato di 13 partite e siamo attardati: vincere domani con la Sampdoria ci darebbe grande slancio per arrivare almeno al settimo posto. Polemiche per la gara contro la Juventus?: "Non c’è tempo per rimboccarci le coperte e ritornare all’infinito sui singoli episodi. Quella parte dei stagione si è conclusa, al di là di tutto, molto positivamente. Ora bisogna guardare avanti".

Sui blucherchiati allenati da mister Giampaolo il tecnico dell'Atalanta ha dichiarato: "Mi aspettavo di trovare la Samp in lotta per l'Europa perché ha fatto bene fin da subito e ha struttura, organizzazione e squadra per puntare a questi traguardi. Per me non è una sorpresa, lotterà fino alla fine. La gara d'andata? Da quel momento le varie competizioni ci hanno dato qualcosa in più, ci hanno migliorato. Sicuramente l'Atalanta di adesso è diversa da quella di allora. Domani sarà una gara da giocare con grande attenzione e concentrazione sapendo che una vittoria ci rilancerebbe fortemente nella corsa al settimo posto".