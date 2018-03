Spal-Bologna: ritorna il derby in terra estense

La sfida tra Spal e Bologna mette di fronte due squadre in momenti profondamente diversi: la compagine ferrarese è tornata alla vittoria nell'ultimo turno contro il Crotone in un importante scontro salvezza; l'ultima vittoria prima di quella citata però risaliva a metà dicembre contro il Benevento. In questi due mesi di risultati negativi per la Spal sono arrivati tre pareggi e cinque sconfitte, alcune anche pesanti come il 4-0 patito contro il Milan. Il Bologna dal canto suo vive di maggiore regolarità e nelle ultime quattro partite ha raccolto due sconfitte e due vittorie consecutive, l'ultima contro il Genoa.

L'ultimo derby in terra estense tra queste due squadre risale al 1994/1995: in quell'occasione il punteggio fu di 0-0. Le due squadre si sono affrontate al Mazza 26 volte: 6 vittorie per la Spal e 10 per il Bologna; ovviamente i pareggi sono stati 10. L'ultimo confronto in Serie A risale al 1968 e finì 3-1 per i rossoblu, per l'ultima vittoria spallina invece si deve risalire al 1966/1967.

Dal punto di vista della formazione, la Spal recupera Felipe dopo la squalifica mentre perde Schiattarella per il medesimo motivo; ancora indisponibile Marco Borriello alle prese con un problema muscolare. I ballottaggi sono diversi e tutti tra centrocampo e attacco: Mattiello e Viviani sono favoriti su Everton Luiz e Costa; in attacco invece il dubbio che riguarda Alberto Paloschi e Sergio Floccari verrà sciolto solo all'ultimo minuto. Alla luce di ciò lo schieramento dovrebbe essere un 3-5-2 con Meret, Cionek, Vicari e Felipe in difesa; centrocampo a cinque con Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi e Mattiello (tenendo conto dei ballottaggi); attacco con Antenucci e uno tra Paloschi e Floccari.

Donadoni se la passa meglio, deve rinunciare solo a Palacio e i ballottaggi sono solamente due: uno in difesa tra Mbaye ed Helander, la scelta influenzerà anche il fatto di giocare con la difesa a tre o a quattro; l'altro è a centrocampo tra Poli e Donsah, con il primo favorito sul secondo. Supponendo la presenza di Mbaye, la formazione dovrebbe quindi essere un 4-3-3 con Mirante, Mbaye, Gonzalo, De Maio e Masina in difesa; centrocampo a tre con Poli, Pulgar e Dzemaili; in avanti Destro titolare con ai lati Verdi e Di Francesco.