Serie A, Spal- Bologna 1-0: Grassi regala la vittoria ai ferraresi

NOTE: Gara valida per la 27esima giornata di Serie A Tim. Match giocato allo stadio Paolo Mazza di Ferrara alle 15.00 ora italiana.

Vittoria per la Spal che grazie a un super gol di Grassi riesce a uscire vittoriosa dal derby emiliano. Buona la reazione del Bologna, ma pessima l'occasione sciupata da Mattia Destro nei minuti di recupero.

LE SCELTE - Solito 3-5-2 per Semplici che schiera Antenucci nel tandem d'attacco insieme a Paloschi. Mattiello e Lazzari esterni di centrocampo a coprire i 3 centrali Viviani, Grassi e Kurtic. Donadoni opta per un modulo uguale con Destro e Verdi partenti dal primo minuto in attacco. Spazio a centrocampo a Dzemaili e Di Francesco.

PRIMO TEMPO - Derby che parte subito con Antenucci che prova a impensierire Mirante tramite un tiro al termine di una bella azione. Conclusione che però non trova fortuna e non impensierisce il portiere rossoblu. La gara continua e si accende improvvisamente quando Antenucci subisce un bruttissimo fallo da parte di Gonzalez. L'attaccante biancoblu riesce a liberarsi degli avversari andando dritto verso la porta dei felsinei ma viene steso bruscamente dal difensore ex Palermo il quale viene poi espulso a seguito di questo fallo da ultimo uomo.

IL DERBY SI INFIAMMA - Il Bologna va vicino a subire il goal dell'1-0 quando è Viviani a calciare una punizione fuori di un soffio. I ferraresi sono comunque più propositivi e mettono più volte in difficoltà la squadra di Donadoni, la quale non riesce ad imporre il proprio gioco e trova continue difficoltà nell'avanzare tramite il suo arsenale offensivo. La gara inoltre si accende e mettono la gara anche dal punto di vista fisico. Al 30esimo minuto è infatti Donsah a rischiare l'espulsione falciando senza ritegno Kurtic.

SECONDO TEMPO - La gara riprende subito con la Spal grintosa che conquista immediatamente un calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner arriva però il grande goal di Alberto Grassi che approfitta della palla vagante rilanciata dalla difesa rossoblu, concludendo da fuori area e bucando la porta protetta da Mirante. 1-0 ma il Bologna non si scoraggia e prova a reagire trovando però una super difesa ferrarese. I rossoblu rimangono però molto propositivi e la gara si fa equilibrata con buone azioni da entrambe le parti che concedono poco e nulla grazie a due reparti arretrati ben organizzati. Il goal del pareggio è sui piedi di Mattia Destro nei minuti di recupero che dalla fascia sinistra riceve un bel pallone smarcante. L'attaccante italiano non riesce però a spingere il pallone in porta, alzando la sfera e consegnando la vittoria ai rivali ferraresi.

Si conclude così un grande derby ricco di emozioni che fa scampare il pericolo esonero a mister Semplici. La Spal guadagna 3 punti preziosi portandosi al 17esimo posto a quota 23. Bologna che non riesce a superare Fiorentina e Udinese, rimanendo a 33 punti in 12esima posizione.