Bologna: la delusione di Donadoni nel post-gara

Un Roberto Donadoni molto amareggiato, quello intervistato da Sky nel post-gara di SPAL-Bologna. Il tecnico dei felsinei sottolinea infatti l'inizio tutt'altro che positivo: "Siamo partiti nel modo peggiore, forse il primo errore è stato il mio in merito all'inserimento dal 1' di Poli che non era giusto azzardare. Abbiamo pagato dazio e ho dovuto sostituirlo subito: abbiamo subito l'espulsione, anche se rivedendo le immagini non mi è sembrato un intervento da cartellino rosso".

Continua, Donadoni: "La squadra però ha reagito bene e abbiamo controbattuto ogni singola azione. Nella ripresa abbiamo subito solo un tiro in porta e peccato per l'occasione clamorosa sprecata nel finale. Peccato per il risultato, ma la prestazione è stata positiva". Parlando dell'espulsione, Donadoni non si mostra convinto della decisione arbitrale: "Quando si incrocia con Antenucci, Gonzalez non fa un'entrata scomposta, né violenta. Ma alla fine l'hanno valutata così e quindi andiamo avanti".

Nella ripresa, invece, il Bologna ha giocato meglio: "Si, ci abbiamo provato, per 3-4 volte siamo arrivati davanti alla loro porta. Poi quella nel finale è stata l'occasione più clamorosa, la più nitida, ma Mattia ha colpito il pallone col tallone altrimenti non si spiega come il pallone potesse andare così alto visto che era a un metro dalla linea di porta. Venivamo da una situazione buona, da due risultati positivi. Vedere una partita particolarmente bella era difficile perché il campo era pesante, ma la prestazione è stata positiva e l'unico rammarico è per il risultato".