Cagliari, le parole di Diego Lopez in conferenza stampa

Domani il Cagliari sarà impegnato al Ferraris di Genoa, contro il Grifone, e sarà l'occasione per i sardi per riscattarsi dopo la manita subìta dal Napoli. Diego Lopez in conferenza stampa ha presentato la sfida: "Abbiamo archiviato immediatamente la sconfitta di lunedì scorso, i ragazzi si sono allenati bene, c'è voglia di rivalsa. Il Genoa corre tanto e bene, c'è molto di Ballardini. Sarà una partita aperta, entrambe le squadre hanno la possibilità di fare propria l'intera posta in palio. Da quando Davide si è seduto sulla panchina, il Genoa sta avendo tutto un altro rendimento".

Il Cagliari potrebbe schierarsi in campo con un modulo diverso rispetto alle precedenti partite: "Questa squadra può giocare con il trequartista e le due punte. Se non avessimo avuto il Napoli di fronte sarebbe venuto molto meglio. Ma si può rifare e migliorare. La gara di domani è alla nostra portata, fare punti in trasferta è molto importante". I sardi nel capoluogo ligure dovranno rinunciare a più di un calciatore, diversi gli indisponibili, ma Lopez non si piange addosso: "Cigarini e Farias sono out, mentre Pisacane è tornato a mezzo servizio, ma ieri e oggi ha fatto tutto l’allenamento con la squadra. È convocato".

Per ciò che riguarda l'undici che domani scenderà in campo nel lunch match della ventisettesima giornata, conferma per il nordcoreano Han, al fianco della prima punta Pavoletti: "E' un giocatore che sta crescendo. Contro il Chievo ha fatto 20’ e si è visto qualcosa, contro il Napoli ha fatto un ottimo primo tempo, poi ha avuto i crampi ed è stato il motivo del cambio. Lunedì ha fatto bene, contro una squadra forte che non ti da profondità si è espresso sui suoi livelli, si è mosso proprio come gli avevo detto di fare. E' giovane, e crescerà". Titolare anche Joao Pedro, collante prezioso tra centrocampo ed attacco: "Quando lui gioca bene, anche gli altri lo fanno. Purtroppo è stato fuori quattro giornate, non è semplice ritornare e fare bene sin da subito":