Pioli tra presente e futuro: "Vedo Chiesa in questa rosa, con l'Udinese ci giochiamo l'Europa"

Ultima chiamata europea per la Fiorentina. La squadra di Stefano Pioli affronta l'Udinese di Massimo Oddo, una squadra che con il cambio di allenatore ha intrapreso un percorso diverso all'interno del proprio campionato. I viola, nonostante gli alti e i bassi, sono ancora aggrappati alla speranza di arrivare a un posto buono per la prossima Europa League, ma per alimentare questo sogno serve dare continuità ai risultati.

A partire proprio dalla sfida contro l'Udinese, presentata così da Stefano Pioli: "Non è una piccola partita, è importante, vale 3 punti. Noi vogliamo fare bene e la squadra si è preparata bene nonostante la neve. Dovremo dimostrare questo contro una squadra con un potenziale importante che arriva da 3 sconfitte e dunque sarà aggressivo. Abbiamo il nostro modo di stare in campo e di approcciare la partita. E' una partita che vale tanto. Richiederà una prestazione importante per ottenere un risultato positivo. Noi guardiamo noi stessi senza guardare la classifica perché è inutile guardare troppo avanti perdendo energie. Rimaniamo concentrati sul nostro cercando di vincere più partite possibile, poi vedremo dove siamo arrivati. Abbiamo un calendario difficile ma abbiamo tutte le qualità e potenzialità per giocarci ogni partita con fiducia. Quello che dobbiamo fare domani perché ci aspetta un avversario difficile ma possiamo dire la nostra".

Si parla anche di alcuni singoli, come Federico Chiesa: "Se penso al futuro penso a una Fiorentina con lui in squadra. E' un esterno offensivo che può arrivare in doppia cifra e deve essere uno dei suoi e nostri obiettivi. Da seconda punta non l'ho mai provato e non credo che domani sia possibile. Credo che in futuro, quando avrà un bagaglio più completo, potrà giocare anche più vicino alla punta. Adesso però penso che per lui sia meglio partire dall'esterno per poi accentrarsi ed essere pericoloso più vicino alla porta. Simeone? Lo vedo molto motivato e con la giusta serenità. Sa che possono arrivare certi momenti e sa che solo giocando per la squadra e con la squadra arriveranno le occasioni giuste. Se riuscissimo a vincere tutte le partite 1-0 sarei contento. L'obiettivo è essere più determinati sotto porta e dunque dobbiamo migliorare in questo".