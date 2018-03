Spalletti, derby con Maurito: “Icardi è prontissimo”

Il derby di Coppa Italia è stato un momento di svolta nella stagione dell’Inter, chissà che anche quello di campionato non possa di nuovo far cambiare la stagione nerazzurra. L'ultimo periodo non è stato positivo dal punto di vista del risultato, ma soprattutto delle prestazioni, con la squadra incapace di mostrare quell’efficacia che aveva caratterizzato la prima parte del campionato.

Luciano Spalletti in conferenza stampa presenta il derby e annuncia di fatto il ritorno dal primo minuto di Mauro Icardi: “Icardi è prontissimo. Ai giocatori con grande personalità il derby dà forti sensazioni. Le sensazioni sono bellissime perché si va a giocare la gara più bella. Sappiamo dell'affluenza del pubblico e quanto questo ci tiene. Andiamo a determinare il nostro destino. Serve arrivare nel mondo corretto. Consapevoli. I dubbi di formazione ci sono sempre a questo punto del campionato. Due o tre situazioni che ci si porta dietro fino alla fine. E' una questione di accumulo di fatiche che riguarda un po' tutti. Su Cancelo niente dubbi: parte basso”.

Si parla poi del Milan e dell’importanza per la stagione dell’Inter di questo derby: “Mi preoccupa solo il fatto che i miei giocatori non facciano ciò che sanno fare. A più riprese ho detto che il Milan in quella posizione non poteva starci. Non mi soprendono i Donnarumma, i Cutrone e i Suso. Li rispettiamo e li andiamo ad affrontare da pari a pari. Diventa fondamentale avere il coraggio di fare giocate importanti e prendere scelte corrette. Noi siamo convinti di poter attingere ad un bagaglio di qualità. Andrò a chiedergli di mostrare sempre la faccia cattiva perché non c'è tempo di guardare al prossimo step. Se pensiamo al dopo perdiamo di vista il presente. Il derby determina il nostro futuro. Inutile pensare di riuscire a mettere le cose a posto più avanti se si sbaglia il qui e ora”.