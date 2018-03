Terminata Lazio - Juventus, LIVE Serie A 2017/18 (0-1): L'ha vinta Paulo Dybala!

20.03 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Lazio per 0-1 grazie al gol di Paulo Dybala in pieno recupero!

20.01 - Potrebbe essere il gol più importante del campionato. In un colpo solo, Dybala colleziona tre punti, mette pressione al Napoli, fa vincere la sua squadra e risolve una partita difficile con un colpo incredibile, un misto di classe e grinta che potrebbe essere un colpo difficile da digerire per il Napoli. Cade la Lazio, che ha fatto il possibile, ma era evidentemente troppo stanca per compiere un grande secondo tempo, tenendo il ritmo attuato nel primo. Vince sempre queste partite la Juventus. Sempre.

19.58 - È FINITA! JUVENTUS BATTE LAZIO PER 0-1!

90' + 5' - Un minuto da ora. Esce proprio Dybala, entra al suo posto Chiellini. Vediamo se ci provano i biancocelesti.

90' + 4' - Adesso si gioisce, chiaramente. Verrà recuperato un minuto.

90' + 3' - GOOOOOOOOOOOOOOL! DYBALA! 0-1! Inizia l'azione, che si sviluppa col tocco di Douglas Costa per Sandro, che calcia e trova una deviazione. Dybala allora si gira e fa tunnel a Luiz Felipe, resiste alla carica di Parolo e calcia all'incrocio dei pali!

90' + 2' - Lukaku spazza fortissimo per evitare l'iniziativa di Alex Sandro.

90' + 1' - Cambio di gioco fuori misura per Douglas Costa, è proprio Murgia a battere la rimessa.

90' - Esce ora ancora Senad Lulic, uno dei migliori in campo. Nella sua posizione agirà Murgia.

89' - Douglas Costa è partito a mille all'ora, ha superato Lulic, ma non è riuscito nemmeno ad ottenere nemmeno calcio d'angolo.

88' - Asamoah e Lulic si scontrano fuori dal campo, dopo che l'africano aveva difeso una rimessa dal fondo: ammonito il bosniaco, nella situazione.

87' - Era pronto dunque Sturaro, ma per ora si aspetta. In campo continua a non succedere nulla.

86' - Dybala subisce cinque falli ed al quinto l'arbitro lo accontenta; intanto Benatia potrebbe non essere in grado di proseguire, sta sentendo dolore alla caviglia.

85' - Spinge un po' Felipe Anderson, ma i suoi spunti non sono abbastanza per rompere le linee avversarie.

84' - Errori in serie, l'agonismo non aiuta: qui una serie di batti e ribatti che è un riassunto di questi noiosissimi 84 minuti.

83' - Altro calcio di punizione per i padroni di casa all'altezza del centrocampo.

82' - Douglas Costa commette fallo su Leiva, che gli ha ostruito la linea di corsa. Imbucata di Milinkovic, complicata l'idea, pessima l'esecuzione. Buffon gioca corto.

81' - Alex Sandro gestisce una situazione difficile, la compagine in trasferta può rigiocare la palla.

80' - Douglas Costa, nella propria metà campo, non riesce a saltare Radu, che era salito su di lui in avanti.

79' - Esce un altro ex di giornata, Immobile: lo sostituirà Caicedo.

78' - Alex Sandro evita che Lulic vada in verticale, obbligandolo alla soluzione più scolastica.

77' - Cross basso e teso di Sandro, respinta sul primo palo.

76' - La partita si è appiattita, Aquile in netto calo fisico ma la controparte fa fatica a costruire almeno tanto quanto la squadra locale fa ad uscire.

75' - Gestione sempre, costantemente per vie orizzontali. Alex Sandro ha un altro controllo difettoso e va addirittura a commettere fallo, prendendosi il giallo.

74' - Douglas Costa prova a duettare con Alex Sandro, che non è però molto reattivo.

73' - Asamoah viene dentro al campo, va orizzontale, poi Savic recupera, sbaglia, poi sbaglia pure la Vecchia Signora. Dal punto di vista tecnico, match disastroso.

72' - Ed ecco che infatti esce il numero 17: dentro per lui Alex Sandro. Prova a spingere Allegri.

71' - Mandzukic sbaglia il controllo sulla bella giocata di Douglas Costa, che lo aveva premiato sulla lunetta... male, oggi, lo slavo.

70' - Prima che si batta la punizione, esce Luis Alberto: dentro al suo posto Felipe Anderson al suo posto. Pallone sul secondo palo di Pjanic dalla trequarti, un filo lungo, Strakosha batte il rinvio.

69' - Nella sua metà campo Milinkovic-Savic sceglie il fallo su Khedira, cercando di far passare la sfera.

68' - Fallo in favore dei biancocelesti, in cui a breve entrerà Felipe Anderson.

67' - Mandzukic sfida ancora Luiz Felipe, che è un muro: gran partita oggi di questo classe 1997.

66' - Eccolo, il vero Dybala: dopo un recupero palla, dribbla e mette la quarta, cercando la conclusione dal limite dell'area col mancino ad incrociare: Luiz Felipe chiude in caduta, evitando patemi a Strakosha. E sembrava un bel pericolo...

65' - Douglas Costa ottiene un fallo sulla destra, Pjanic esegue uno schema trovando Dybala ai 25 metri... Lucas Leiva gli dà fastidio e lui tira malissimo.

64' - Prosegue la fase molto lenta di possesso dei piemontesi, francamente molto noiosa.

63' - Contatto fra Benatia e Lucas Leiva appena dentro l'area, scomposto il marocchino che forse ha rischiato qualcosa, ma anche questa volta la VAR non interviene.

62' - Lulic ancora brillantissimo in uscita, anticipando Asamoah su questo tocco di Matuidi.

61' - Matuidi s'inserisce per vie interne rispetto al pallone, ma l'uscita di De Vrij lo frena in out. Douglas Costa strappa il possesso a Milinkovic, ma poi lo perde sul raddoppio di Lukaku. Rinvio.

60' - Barzagli ottiene un fallo sul controllo ad inseguire di Jordan Lukaku. E continua la gestione.

59' - Immobile va in velocità, innescato da Luis Alberto: Buffon in uscita anticipa il suo connazionale, aiutato da Benatia.

58' - L'ex Bayern gestisce il suo primo pallone con un tocco orizzontale dopo il cross da fermo respinto di Pjanic.

57' - Ed ecco il brasiliano: entra Douglas Costa, esce Lichtsteiner. Si passa dunque definitivamente al 4-3-3.

56' - La Joya prosegue, senza problemi. Intanto è pronto ad entrare Douglas Costa...

55' - Khedira perde il possesso ma lavora bene in pressing. Tante le fasi confuse, entrambe le squadre sono corte, Dybala è rimasto a terra ma sembra che non ci sia nulla di grave.

54' - Matuidi scodella per Mandzukic, che di testa non riesce a chiudere l'uno-due a causa del recupero di Lucas Leiva, sempre abile nello sporcare i palloni.

53' - Rugani chiude in diagonale su Immobile, che lo aveva obbligato a scappare all'indietro. Buona giocata dell'ex Empoli.

52' - Asamoah gestisce bene su un cambio di gioco arrivato dall'altro lato, che aveva innescato la salita di Lulic, con un retropassaggio.

51' - Sbaglia Mandzukic, Benatia di rimpallo guadagna un prezioso fallo laterale in una situazione pericolosa.

50' - Asamoah chiude il proseguio del giropalla verso Lulic, che avrebbe avuto spazio per colpire senza quest'uscita.

49' - Benatia chiude il dribbling di Milinkovic-Savic ed è anche fortunato nel rimpallo, ottenendo una rimessa dal fondo peraltro sportivamente ammessa dal numero 21.

48' - Piuttosto scolastica la qualità delle giocate di questa ripresa: Strakosha controlla questo traversone e lo fa senza problemi. Sul rilancio Jordan Lukaku perde il possesso.

47' - Milinkovic travolge involontariamente Rugani in fascia, possesso palla gestito lentamente dalla retroguardia ospite.

46' - Subito recupero e Benatia ad impostare l'azione. Sembra che il colpo alla caviglia destra sia stato completamente assorbito dal marocchino.

19.07 - Tutto pronto, si riparte! Primo pallone mosso dalla Lazio.

19.04 - Ci risiamo: squadre a breve in campo, non ci dovrebbe essere nessun cambio, ma aspettiamo.

18.55 - Viste le formazioni iniziali, era lecito aspettarsi una gara di stampo prevalentemente tattico: la Juventus e la Lazio hanno fatto in effetti fatica a mostrare i valori che li rendono i due migliori attacchi del campionato, viste le due preparate difese messe in campo da Allegri e da Inzaghi, entrambe sorprese di poco solo su situazioni da fermo, in cui Mandzukic e Milinkovic-Savic di testa hanno fatto spaventare la controparte. Chi la dura la vince, dunque: entrambi i tecnici hanno in panchina delle armi interessanti, vedremo chi le gestirà nella maniera migliore. Ci vediamo fra poco.

18.50 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-0.

45' + 3' - Lichtsteiner anticipa platealmente Radu, dritto sull'uomo l'intervento dello svizzero, il giallo è più che netto. Discussione molto viva dopo questo fischio, il rumeno non l'ha presa benissimo...

45' + 2' - Da capire se saranno due minuti effettivi o a partire dalla ripresa del gioco. Un po' claudicante, rientra in campo anche Benatia.

45' + 1' - Arrivano anche le cure mediche per il marocchino. Il recupero sarà di due minuti, prolungato proprio per quest'occorrenza; inizialmente sarebbe dovuto essere di soli sessanta secondi.

45' - Benatia è rimasto a terra dopo un contatto con Parolo, che era arrivato in ritardo: nessun fallo secondo l'arbitro, ma ora il gioco è fermo per capire l'entità di questa botta sulla caviglia.

44' - Pjanic prova a districarsi in mezzo a tante gambe, ne esce fuori con un lancio verso Mandzukic che viene chiuso. De Vrij gestisce bene, iniziando un'altra fase di possesso per i suoi.

43' - Rinvio sbagliato di Strakosha, ma i torinesi non ne approfittano calciando subito e preferiscono gestire la palla con più calma.

42' - Verticalizzazione improvvisa alla ricerca di Immobile, ma fin troppo lunga: Buffon è pronto allora a gestire la sfera, di nuovo.

41' - Irregolarità commessa in fascia da Barzagli, Luis Alberto ha una possibilità di cross. E la spreca, trovando una respinta.

40' - Milinkovic-Savic stende Pjanic con un pestone, ma è tutto regolare: il bosniaco resta a terra un po' arrabbiato con l'arbitro, ma la rimessa è laziale.

39' - Dopo alcuni minuti di apnea, sta venendo finalmente fuori in disimpegno la fazione capitolina, sempre con un po' di fatica però. Si fanno sentire, probabilmente, i 120 minuti disputati in settimana.

38' - Khedira si stacca sul secondo palo e si coordina bene, concludendo di prima verso il palo lontano: una deviazione spegne i suoi sogni di gloria in corner.

37' - Stanno tutti bene, si torna a giocare. Matuidi sfida Luiz Felipe in uno-contro-uno ed ottiene un buon calcio d'angolo.

36' - Lulic s'inserisce bene sul cross di Lukaku, Buffon lo anticipa e i due vanno corpo-a-corpo: contatto da cui escono un po' malconci entrambi i capitani. Cure mediche per loro.

35' - Asamoah subisce l'ennesimo fallo ed ora protesta. Insieme a lui il pubblico, che in realtà lo fa ovviamente per un altro motivo...

34' - Madama continua a forzare il giropalla all'indietro per poi cercare una verticalizzazione, come in questo caso, con Radu che chiude l'inserimento di Lichtsteiner.

33' - Mandzukic, di rimpallo su Luiz Felipe, ottiene un fallo laterale.

32' - Possesso palla da sinistra verso destra con i terzini, Asamoah e Barzagli, costretti ad andare verso il centro.

31' - Allegri indica chiaramente di volere un 4-3-3 con Lichtsteiner dunque esterno alto. Effettivamente lo stiamo vedendo, ma solo a tratti.

30' - Luiz Felipe travolge Mandzukic sulla fascia: secondo ammonito del match il brasiliano. Tanti falli subiti dagli juventini, pressione eccessiva per la controparte.

29' - Fallo in attacco di Rugani su Radu prima del clamoroso autogol di Jordan Lukaku: sarebbe stato incredibile. Si riparte dunque da una punizione.

28' - Anticipato Benatia sul cross, calcio d'angolo.

27' - Continua la pressione altissima dei padroni di casa: Luis Alberto sceglie di agganciare Lichtsteiner che si stava accentrando, potrà arrivare un altro traversone nel mezzo dal piede di Pjanic... ammonito lo spagnolo.

26' - Lukaku sbaglia completamente il cross dal fondo sinistro, Buffon può dunque giocare il pallone.

25' - Lavora nello stretto il trio Immobile-Luis Alberto-Lukaku, per poi tornare indietro. I campioni d'Italia, quando si compattano, difficilmente lasciano d'altronde degli spazi.

24' - Buffon respinge il cross di Luis Alberto, indirizzato in porta, di nuovo in corner. Lulic c'è sulla respinta ma preferisce tornare indietro.

23' - IMMOBILE! C'è Buffon! E parte dunque il contropiede delle Aquile: Immobile va da solo dopo lo strappo di Lukaku, poi calcia col destro potente verso il primo palo e trova Buffon in calcio d'angolo!

22' - Lulic crossa, Benatia respinge. Dalla sinistra Mandzukic sbaglia il passaggio verso Matuidi fra le linee.

21' - Savic qui viene cercato da un lancio lunghissimo di Lucas Leiva, Benatia ne ostacola il controllo e lo accompagna fuori. Rinvio lungo per Buffon.

20' - Proprio lo spagnolo cerca Milinkovic dopo un'iniziale battuta messa fuori, ma lo stacco del serbo, forse anche disturbato da Lichtsteiner, è centrale e viene bloccato da Buffon.

19' - Luis Alberto, dopo un cross deviato, ha una mezza possibilità di calciare dalla lunetta ma trova un ulteriore tocco in calcio d'angolo.

18' - A terra Asamoah, deve intervenire ancora Banti. Gioco spezzettato in questa fase.

17' - Difficile far male al blocco difensivo locale, che poi sta gestendo con buona personalità i propri possessi. Certo è difficile poi pressare gente come Pjanic, il quale ha appena ottenuto un fischio a favore nel traffico.

16' - Dopo un paio di cross fermati, Rugani e Benatia impostano l'azione in uno schieramento che in fase di possesso diventa quasi a quattro, con Lichtsteiner alto a destra.

15' - Lichtsteiner bravo in disimpegno dopo un po' di paura per la difesa, ottenendo un calcio da fermo sull'irruenza di Lukaku.

14' - Magia di Dybala, parte il contropiede: Mandzukic si fa ala destra e tenta il pallone a rimorchio verso Pjanic, ma c'è una chiusura.

13' - Cross respinto, poi i biancocelesti ottengono una rimessa con le mani.

12' - Khedira respinge il cross di Radu, in seguito transizione con sovrapposizione di Lukaku, che viene anticipato da Lichtsteiner in scivolata per un corner.

11' - Dybala gigioneggia un po' troppo sulla trequarti, ma il rischio viene smaltito dalla propria retroguardia. Milinkovic-Savic lavora invece il pallone vicino al centrocampo, raccattando una buona punizione col fisico.

10' - MANDZUKIC! Alto di poco! Quasi sul vertice dell'area piccola, all'altezza del secondo palo, il croato ha la possibilità di colpire di testa ma la spedisce clamorosamente alta!

9' - Lukaku tocca di mano sulla sinistra, punizione per la Vecchia Signora: Pjanic può pennellare nel mezzo.

8' - Altro pallone troppo lungo verso Mandzukic, Strakosha blocca senza troppi problemi.

7' - Milinkovic-Savic viene fermato nella transizione verso l'area avversaria dopo un pallone gestito male da Dybala sulla trequarti.

6' - Dybala steso dentro l'area sul suggerimento di Matuidi, l'arbitro indica di proseguire. Tutto ok, nessun intervento della VAR.

5' - Lukaku argina la corsa di Lichtsteiner, fallo laterale in favore dello svizzero.

4' - Tutto ok per l'ex Udinese, che qui cerca poi d'impostare in avanti ma pesca in fuorigioco Mandzukic. Punizione, l'azione si sviluppa con la conclusione da fuori di Parolo (larghissima).

3' - Giropalla gestito verso Asamoah, Lulic scala nel pressing e stende Asamoah: calcio di punizione sulla trequarti in favore del ghanese, anche lui rimasto a terra per qualche secondo.

2' - Luis Alberto scatta sulla sinistra, ma Pjanic ne legge le intenzioni e gli strappa il pallone.

1' - Pallone profondo per Mandzukic, Lulic tocca la sfera e concede immediatamente calcio d'angolo ma Luiz Felipe, quasi in raddoppio, ha colpito il croato, che si tocca la schiena ma è in grado di proseguire.

18.02 - Si parte! Primo pallone mosso dalla Juventus.

17.59 - Squadre in campo!

17.50 - Ora il rettangolo verde è libero: è questione di secondi prima dell'inizio di Lazio-Juventus, le squadre stanno ultimando la propria preparazione negli spogliatoi. A fra poco, non mancate!

17.40 - Intanto il riscaldamento all'Olimpico è iniziato già da diversi minuti...

17.30 - Inzaghi non cambia lo schieramento ma sceglie Luiz Felipe in difesa e lancia Jordan Lukaku a sinistra, con Lulic a destra e Basta in panchina. Rivoluzione invece per Allegri, che si schiera a specchio con un 3-5-2 inedito che vede sia Alex Sandro che Douglas Costa in panchina.

17.20 - La risposta della Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Benatia, Rugani; Lichtsteiner, Khedira, Pjanic, Matuidi, Asamoah; Dybala, Mandzukic. All. Allegri

17.10 - La formazione ufficiale della Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jordan Lukaku; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi

17.00 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Lazio-Juventus, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Luca Banti (sez. di Livorno).

Diretta Lazio-Juventus

QUI LAZIO

I biancocelesti sono in piena lotta per accedere alla prossima Champions League: nell'ultimo turno è arrivato lo 0-3 sul campo del Sassuolo che gli ha permesso di portarsi, in tal senso, al quarto posto, superando gli odiati concittadini giallorossi. Oggi uno snodo fondamentale.

Fare punti contro i campioni d'Italia non sarà semplice, specie considerando che in settimana è arrivata la cocente eliminazione dalla Coppa Italia, dopo 120 minuti di gioco, soltanto ai rigori, in favore del Milan. Anche la stanchezza fisica giocherà un ruolo importante in questo duello.

In conferenza stampa, l'allenatore Inzaghi non ha comunque cercato alibi, ritenendo che le energie per una partita del genere si ritrovino da sole. Chissà che allora le Aquile, più che a livello fisico, abbiano bisogno di un sostegno dal punto di vista mentale, dopo la batosta tattica inflittagli dai rossoneri in settimana.

Simone Inzaghi confermerà in ogni caso il proprio 3-5-1-1, con Luis Alberto favorito su Felipe Anderson per il ruolo alle spalle di Immobile. Andando a ritroso non c'è Marusic, squalificato: ci sono dunque Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic (di cui si è parlato in settimana in chiave mercato) e Lulic. Bastos più del grande ex Caçeres per comporre il trio con De Vrij e Radu; Strakosha è il portiere.

Live Lazio-Juventus

QUI JUVENTUS

I bianconeri non hanno mollato un centimetro nemmeno nella Coppa nazionale in settimana, liquidando la pratica Atalanta per 1-0 dopo il rinvio della medesima partita che si sarebbe dovuta svolgere domenica per il campionato, ma che verrà recuperata il prossimo 14 marzo alle ore 18.

Calendario fittissimo per la Vecchia Signora dunque: sei partite nei prossimi diciotto giorni, con l'impegno europeo del Tottenham che incombe in settimana, così come la controparte dovrà scendere in campo in Europa League. E i tanti assenti rispetto alla lista dei convocati di oggi non aiutano...

I soliti noti li conosciamo: De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi e Higuain, per cui si è deciso di preservare nonostante i miglioramenti mostrati in settimana. La novità è l'assenza di Mario Mandzukic, che partirà dalla panchina a causa di una piccola noia muscolare: Allegri ieri aveva annunciato il rientro di Dybala, fortunatamente...

Proprio Max Allegri dovrebbe confermare il solito 4-3-3, con Alex Sandro sempre più stabilmente in posizione di ala, Dybala punta e Douglas Costa a destra. A centrocampo spazio ai titolari: Khedira, Pjanic e Matuidi. Riposa Chiellini in difesa, giocano Lichtsteiner (ex Lazio), Barzagli, Benatia e Asamoah. In porta confermato Buffon.

Diretta live Lazio-Juventus

CURIOSITÀ

Le Aquile sono la bestia nera di Madama in questa stagione, avendole rifilato ben due sconfitte: la prima, ad agosto, in Supercoppa, col gol decisivo di Murgia nel finale per il 3-2; la seconda, in campionato, firmata dalla doppietta di Immobile a ribaltare l'iniziale vantaggio di Douglas Costa e sentenziare l'1-2 allo Stadium.