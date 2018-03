Serie A, Lazio - Juventus, la vince Dybala! L'aquila si inchina al 93' (0-1)

E' Dybala Show a Roma. La Joya, dopo aver siglato il goal decisivo per la vittoria in extremis contro la Lazio, regala 3 punti fondamentali in ottica corsa per lo scudetto.

LE SCELTE DELLA JUVENTUS - Allegri arriva a Roma senza Bernardeschi, Higuain e De Sciglio e decide perciò di optare per un 3-5-2 con Dybala titolare e a sorpresa Mandzuckic, in coppia con l'argentino. Dal primo minuto ci sarà Asamoah sulla fascia sinistra, al posto di Alex Sandro, e Lichtsteiner a destra. In difesa out Chiellini, lasciato in panchina, e al suo posto ci sarà Barzagli, insieme a Rugani e Benatia.

LE SCELTE DELLA LAZIO - Inzaghi opta anch'esso per il 3-5-2 con Luis Alberto e Immobile in coppia d'attacco. Milinkovic Savic ci sarà dal primo minuto mentre al posto di Marusic espulso giocherà Lulic. A sorpresa ci sarà Luiz Felipe dal primo minuto, reduce dalla semifinale di Coppa Italia, giocata contro il Milan.

PRIMO TEMPO - Gara che parte subito intensa e a ritmi abbastanza alti con le due squadre che pressano bene in tutto il campo. La Juventus ci prova al nono minuto con Mario Mandzuckic che sugli sviluppi di un calcio di punizione non riesce a indirizzare il pallone nello specchio della porta. La risposta della Lazio non si fa attendere e arriva con Luis Alberto che tira in porta trovando solo un calcio d'angolo. I biancocelesti spingono molto soprattutto sia sulla fascia destra sia sulla corsia di sinistra dove Lukaku è protagonista di iniziative pericolose. La prima vera e propria chance del match arriva proprio da destra con Luis Alberto che crossa in mezzo per Milinkovic Savic il quale costringe Buffon ad impegnarsi con una buona parata. La gara è pressochè equilibrata ed è Sami Khedira a chiudere il primo tempo con un bel tiro di prima dopo un corner che mette in pericolo Strakosha.

SECONDO TEMPO - Secondo tempo in cui la Juventus prova a ragionare. Gli uomini di Inzaghi hanno fin qui attuato un gran pressing, mettendo spesso in difficoltà i bianconeri. Allegri usa la carta Douglas Costa per Lichtsteiner e la Lazio inquadra subito il brasiliano come potenziale minaccia. I ritmi tuttavia si abbassano, complice anche la stanchezza per via delle recenti sfide in Coppa Italia, e nel secondo tempo le due formazioni non passano particolari pericoli. La Juventus tuttavia ci crede fino al novantesimo e proprio nei minuti del recupero ci pensa Paulo Dybala, la Joya, a risolvere la gara. L'argentino stoppa in area di rigore, salta Parolo con un tunnel e calcia da terra, bucando Strakosha e mettendo la propria firma su una partita parecchio difficile.

Termina così una partita ben gestita da entrambe le parti, con una Lazio che ha dato parecchio filo da torcere alla Vecchia Signora. La compagine di Allegri si riporta quindi a meno 1 dal Napoli, con una partita in meno. I biancocelesti nonostante la sconfitta si dimostrano sempre di più un osso duro, capaci di mettere in difficoltà chiunque.