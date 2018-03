Lazio - Juventus, le formazioni ufficiali

All'Olimpico di Roma va in scena il secondo anticipo di giornata. La Lazio ospita la Juventus, in attesa del confronto serale tra Napoli e Roma. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta di rigore con il Milan in Tim Cup e devono difendere la terza piazza in campionato. La Juventus, di contro, deve mantenere il passo della capolista, giocare a tre tavoli.

Lazio

Poche novità nell'undici di casa. Inzaghi opta per Luiz Felipe nei tre dietro, mentre in corsia trova una maglia Lukaku - squalificato Marusic. Luis Alberto si pone sulla trequarti alle spalle di Immobile, parte dalla panchina Felipe Anderson.

Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Lulic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile

Juventus

Allegri rafforza il pacchetto arretrato e propone Barzagli con Benatia e Rugani. Possibile 3-5-2, con due laterali di contenimento come Lichtsteiner e Asamoah. Dybala si muove da seconda punta al fianco di Mandzukic, mediana di gala diretta da Pjanic.

Buffon; Barzagli, Benatia, Rugani; Lichtsteiner, Khedira, Pjanic, Matuidi, Asamoah; Dybala, Mandzukic