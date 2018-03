Milan, i convocati per il derby: out Abate e Antonelli, torna Storari

Google Plus

Grande gara domani sera a San Siro tra Milan ed Inter. I rossoneri sono imbattuti da 13 partite ufficiali e con Gattuso hanno ritrovato entusiasmo. I neroazzurri arrivano in netto regresso, con una sconfitta e cinque pari nelle ultime otto di campionato, ma si aggrappano alla scaramanzia, infatti gli sfavoriti spesso vincono i derby.

Per domani il tecnico del Milan non potrà contare su Abate che ha accusato un risentimento muscolare, out anche Antonelli. Gattuso invece ritroverà Storari, presente anche Kalinic.

IL REPORT

Terminata la rifinitura a Milanello, è stato diramato l'elenco dei 22 giocatori convocati da Mister Gattuso per il Derby, big match di domenica alle 20.45 a San Siro. Ecco la lista completa:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Locatelli, Kessie, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.