Napoli, i convocati di Sarri: torna Milik!

Gradito ritorno tra i convocati in casa Napoli: Maurizio Sarri ha ricevuto l'ok da Arkadiusz Milik per averlo a disposizione nella sfida di stasera contro la Roma ed il polacco sarà presente, quantomeno in panchina - a distanza di 159 giorni dall'incidente - per dare manforte ai partenopei nel terzo anticipo odierno. Notizia che darà sicuramente entusiasmo ed energia a tutto il gruppo azzurro, che viaggia spedito al primo posto della classifica di Serie A.

Al termine della rifinitura mattutina, il tecnico toscano ha diramato la lista dei convocati, come si apprende dal sito ufficiale della società campana. Presenti anche Milic e Machach, che fanno il debutto davanti al pubblico amico del San Paolo.

Portieri - Reina, Rafael, Sepe;

Difensori - Albiol, Tonelli, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly, Milic, Maggio;

Centrocampisti - Diawara, Jorginho, Allan, Zielinski, Hamsik, Rog, Machach;

Attaccanti - Callejon, Insigne, Ounas, Mertens, Milik.