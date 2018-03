Napoli - Roma in diretta, LIVE Serie A 2017/18

Si gioca al San Paolo, impianto da 60.240 mila posti situato a Napoli.

4-3-3 anche per Di Francesco. Alisson in porta, Fazio e Manolas a protezione con Kolarov e Florenzi terzini. De Rossi in mezzo, Nainggolan e Strootman mezzali. Davanti, El Shaarawy ed Under supportano Dzeko.

Prima Cutrone, poi Calabria. I due prodotti del vivaio rossonero stendono una Roma sterile, opaca, e costringono gli uomini di Di Francesco a tornare appena fuori dalla zona Champions, 5^ sotto all’Inter. La lotta spasmodica per la terza piazza torna anche questa settimana, con le due romane ed i nerazzurri raccolti in appena due punti. Tre match difficili - derby e Juventus per Inter e Lazio - chi vince può dare un bel segnale al campionato. La sfida contro il Napoli è difficile, ma la Roma ha nelle corde un possibile colpo di coda. Al San Paolo per stupire, e ripartire.

Solito 4–3-3 per Sarri. Reina in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Hysaj, Koulibaly, Albiol e Mario Rui. Jorginho direttore del centrocampo, con Allan ed Hamsik mediani. Davanti, Insigne e Callejon lavorano palloni per Mertens.

Cinque schiaffi al Cagliari, alla Sardegna Arena, solito gioco brillante, e la voglia di urlare con fermezza: “quest’anno facciamo sul serio”. Il Napoli scavalca con leggiadria l’ostacolo sardo, vola a +4 dalla Juventus - annullata per neve la gara contro l’Atalanta - e vuole spazzare via anche una Roma messa KO dalla sfida contro il Milan. La compagine di Sarri - ora anche senza Europa, eliminata nella doppia sfida con il Lipsia - sogna ogni settimana di più, superare i capitolini significherebbe tanto. Il ruggito del San Paolo per volare.

Sono 71 i precedenti totali in terra campana tra le due compagini. Il Napoli comanda con 31 vittorie, la Roma ne annovera 18 mentre sono 21 i pareggi. L’ultimo head to head risale all’Ottobre del 2017, 8^ giornata di campionato. La zampata di Insigne al 20’ del primo tempo decide una gara delicata, la Roma perde un importante scontro diretto.

Arbitra Davide Massa coadiuvato da Meli e Tegoni, quarto uomo Pairetto. VAR (Video Assistant Referee) Fabbri, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Ranghetti.