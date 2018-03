Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli - Roma

Google Plus

Riflettori puntati sul San Paolo di Fuorigrotta per il terzo anticipo della ventisettesima giornata del campionato di calcio di Serie A. La prima della classe, il Napoli di Maurizio Sarri, ospita la Roma di Eusebio Di Francesco: partenopei a caccia dell'undicesimo successo di fila che consentirebbe di allungare o confermare il margine sui bianconeri, mentre i capitolini hanno bisogno di reagire dopo le due sconfitte contro Shakhtar e Milan nell'intento di recuperare terreno nei confronti delle dirette rivali nella corsa alla Champions League. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio della sfida, i due tecnici hanno diramato le formazioni ufficiali, queste le scelte.

Non c'è Marek Hamsik nel Napoli di Sarri, che schiera Zielinski nel ruolo di centro sinistra in mediana con Allan dalla parte opposta e Jorginho davanti alla difesa. Tutto confermato davanti a Reina ed in avanti, dove con Mertens ci sono Callejon ed Insigne.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

C'è invece Nainggolan nella Roma di Di Francesco. Il belga recupera e gioca nel terzetto di centrocampo con De Rossi davanti alla difesa e Strootman dalla parte opposta. Under e Perotti ai lati di Dzeko di punta, quartetto difensivo consolidato davanti ad Alisson.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Ünder, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco.