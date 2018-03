Torino, Mazzarri in conferenza: "Sfida delicata, ma con me nessuno mollerà"

Il Torino non sta attraversando un momento scintillante. Reduce dalla sconfitta di Verona, la squadra granata sta continuando a deludere, Walter Mazzarri è già davanti ad un bivio. La partita di domani - in casa contro il Crotone - è assolutamente da vincere per evitare di perdere l'ultimo treno per restare in scia della 'zona Europa'. L'ambiente non sarà dei più tranquilli, la curva 'Maratona' sciopererà. L'allenatore si è presentato in conferenza stampa, presentando l'impegno: "Tutti quanti devono sapere che la gara di domani sarà molto dura. Giocatori e tifosi, tutti. Nel girone di ritorno tutte le squadre hanno una fame diversa, perchè ognuno insegue un obiettivo. In questo momento non si guarda il nome della squadra che si va ad affrontare, è un errore che non si deve commettere. Dispiace per ciò che riguarda la scelta dei tifosi, mi piacerebbe che nei 90' ci sostenessero".

A Verona la squadra è apparsa svuotata, sia fisicamente che mentalmente. A corto di energie. Probabile che il Toro abbia pagato molto la pressione pre-derby, e poi la conseguente delusione derivante dalla sconfitta nello stesso: "Nel primo tempo è possibile che la squadra abbia subìto questa sindrome post-derby, come l'avete chiamata voi, ma negli spogliatoi ci siamo parlati, credo di avere toccato i tasti giusti e si è visto. Una reazione l’avevo vista, poi non è stata confermata dal risultato, purtroppo. Ma la differenza col primo tempo si è notata. Comunque in settimana ci siamo allenati bene, e credo che domani si vedranno cose diverse. In questo momento io devo ragionare così, partita dopo partita​, senza guardare troppo in là. Oggi questi ragionamenti lasciano solo il tempo che trovano".

Chi non sta attraversando un periodo brillante è Andrea Belotti, sembra essersi smarrito il suo speciale feeling con il gol. Mazzari ha spiegato: "Gli ho detto che non deve pensare ai gol. L'importante è che la squadra faccia bene, vinca. Credo che lui sarebbe il primo ad essere contento se la squadra vince ma lui non segna. Lui deve restare sereno, lavorare bene. Fisicamente è in crescita, l'infortunio gli ha tolto lo smalto dei giorni migliori, sta lavorando per ritornare al top, tra una o due settimane raggiungerà il 100 per 100 della forma. E' un attaccante moderno, lavora tanto per la squadra, è chiaro che poi non può arrivare sempre lucido sotto porta. Ljajic? Sta meglio, sarà un'arma importante per noi". In difesa uomini contati, Molinaro e Lyanco sono infortunati, Burdisso invece squalificato. Giocherà Moretti, veterano di questo Torino: "Si, giocherà. Non abbiamo troppe alternative".