Serie A: Benevento vs Verona, punti in palio pesantissimi

Quella che andrà in scena al 'Ciro Vigorito' tra Benevento ed Hellas Verona sarà un'autentica sfida salvezza, tra due squadre che navigano nei bassifondi della classifica. Si affrontano le ultime due della classe: i sanniti, ultimi, hanno 10 punti in classifica e quella di oggi rappresenta una sorta di ultima spiaggia per poter restare aggrappati con le unghie e con i denti al treno salvezza (obbligatoria la vittoria, considerando l'allungo di ieri della Spal). Gli scaligeri, invece, sono penultimi, con 19 punti all'attivo, in posizione meno drammatica, ma comunque molto delicata. Un colpo in trasferta, per gli uomini di Fabio Pecchia, vorrebbe dire dare continuità alla vittoria conquistata sette giorni fa contro il Torino, ed inanellare altri tre punti che li proietterebbero ai margini della zona salvezza. I campani, al Santa Colomba, sono reduci dalla vittoria contro il Crotone, ottenuta nei minuti finali, mentre a Milano, seppur sconfitti, hanno fatto vedere buonissime cose, denotando buona personalità, buona proprietà di palleggio ed anche una condizione fisica eccellente.

QUI BENEVENTO: Lo scontro salvezza di questo pomeriggio al 'Vigorito' non vedrà come protagonista in campo il brasiliano Sandro, che non ha recuperato dai guai fisici patiti a Meazza sabato scorso. Non ci sarà neanche D'Alessandro, oltre allo squalificato Viola. Per quanto riguarda invece Lucioni ed Antei, stagione già abbondantemente conclusa per entrambi i difensori. Al centro della difesa giocherà Djimsiti al fianco del rumeno Tosca, mentre Sagna ormai è diventato un titolarissimo. Il posto di Sandro verrà occupato da Del Pinto, Guilherme scala a centrocampo perchè De Zerbi è intenzionato a servirsi di una punta di peso, ovvero Coda, con ai suoi lati Brignola e Djuricic.

QUI VERONA: Assenze pesanti nelle fila degli scaligeri, fuori due dei giocatori più in forma del momento, Romulo e Valoti. Il brasiliano è squalificato, mentre il match winner della scorsa domenica è infortunato, fuori a causa di un trauma distrattivo al polpaccio. Sempre indisponibili anche Cerci e Zaccagni, lungodegenti. L'Hellas comunque non varierà sistema di gioco, Pecchia proporrà nella capitale del Sannio un 4-4-2 con due ali larghe pronte a spingere e creare i presupposti di un 4-2-4 in fase di possesso palla. Verde agirà a destra, MAtos a sinistra. Calvano giocherà al posto di Valoti, in difesa conferme per Caracciolo al centro e Fares nel ruolo di terzino sinistro.

Queste le probabili formazioni:

BENEVENTO (4-3-3) : Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Del Pinto, Cataldi, Guilherme; Djuricic, Coda, Brignola . A disposizione: Brignoli, Piscitelli, Venuti, Billong, Gyamfi, Costa, Memushaj, Diabatè, Parigini, Lombardi, Iemmello. Allenatore: Roberto De Zerbi.

HELLAS VERONA (4-4-2) : Nicolas, Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Verde, Buchel, Calvano, Matos; Petkovic, Kean. A disposizione: Silvestri, Heurtaux, Bearzotti, Souprayen, Boldor, Felicioli, Bianchetti, Zuculini, Aarons, Fossati, Laner, Lee. Allenatore: Fabio Pecchia.