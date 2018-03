Serie B, morte di Astori: rinviate Avellino-Bari, Carpi-Venezia e Foggia-Empoli

Ci viene da dire giustamente, anche la Serie B si fermera' per la morte inaspettata di Davie Astori. Dopo il rinvio di tutte le partite di Serie A, non scenderanno in campo neanche le gare in programma quest'oggi per la ventinovesima giornata del campionato cadetto, vale a dire Avellino-Bari (programmata per le ore 15.00 e Carpi-Venezia (programmata per le ore 17.30). Rinviata anche la gara di domani, Foggia-Empoli, che sarebbe stato il posticipo delle 20.30 della Serie B.

IL COMUNICATO

La Lega B, a causa dell’improvvisa morte del calciatore Davide Astori, ha deciso di rinviare le gare in programma domenica 4 e lunedì 5 marzo. Le gare tra Avellino e Bari, tra Carpi e Venezia e tra Foggia ed Empoli, valevoli per l’ottavo turno di ritorno della Serie B ConTe.it, sono quindi rinviate a data da destinarsi.