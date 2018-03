Genoa - Cagliari, tre punti d'obbligo per salutare le rivali

La ventisettesima giornata di Serie A TIM mette in scena alle ore 12:30 un match dall'elevato tasso di importanza per quanto riguarda la lotta per la permanenza nel massimo campionato. Il Cagliari è infatti ospite del Genoa allo stadio Luigi Ferraris di Genova per una partita che potrebbe significare molto in vista del finale di stagione. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Bologna per 2 a 0 ed occupano attualmente la tredicesima posizione in classifica, proprio davanti alla squadra sarda. Il Cagliari arriva dal clamoroso tonfo casalingo contro il Napoli, partita persa 5 a 0, e conserva solamente quattro punti sul Crotone che sarà impegnato alle ore 15:00 sul campo del Torino. Per la squadra di Lopez c'è un disperato bisogno di punti per allontanare una volta per tutte la zona rossa e soprattutto per lasciarsi immediatamente alle spalle la disastrosa performance di lunedì.

Le probabili formazioni

Ballardini non recupera Rossi e annuncia il forfait di Veloso e Izzo. Fra i pali giocherà ovviamente Mattia Perin, la difesa non dovrebbe cambiare con Biraschi che dovrebbe affiancare Spolli e Zukanovic. A centrocampo Rosi e Laxalt partono titolari sulle corsie laterali, in mezzo Bertolacci ed Hiljemark assieme ad uno fra Bessa e Rigoni, con il giovane centrocampista scuola Inter ed ex Verona in vantaggio. Davanti, senza Taarabt, toccherà dunque ad uno fra Lapadula e Galabinov affiancare l'intoccabile Pandev.

Dubbi in attacco in casa Cagliari ma alla fine Lopez dovrebbe confermare la soluzione adottata nel match contro il Napoli, ovvero Han in coppia con Pavoletti, con Joao Pedro nel ruolo di trequartista. A centrocampo altra chance dal primo minuto per il greco Lykogiannis sulla corsia mancina, a destra confermato Faragò mentre in mezzo giocheranno il solito Barella assieme ad uno fra Ionita e Padoin, con il moldavo in vantaggio. In difesa assente Pisacane, rientrato comunque fra i convocati, probabile titolarità per Romagna assieme a Ceppitelli e Castan a protezione della porta di Alessio Cragno.