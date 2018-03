Il Chievo prova a ripartire contro il Sassuolo

Il Chievo di Maran cerca riscatto: dopo la sconfitta con la Fiorentina, la squadra veneta vuole trovare subito un risultato positivo per evitare di sprofondare di nuovo in una crisi simile a quella esorcizzata due turni fa con la vittoria sul Cagliari; prima della vittoria sui sardi infatti il Chievo non vinceva addirittura da fine novembre, inanellando 9 sconfitte e due pareggi. Dal canto suo il Sassuolo non attraversa certo un momento facile dato che arriva da due sconfitte consecutive e nell'ultimo turno ha perso nettamente contro la Lazio; l'ultima vittoria degli emiliani risale a due giorni prima di Natale, ai danni dell'Inter.

La rivalità in A non è di lungo corso: ci sono quattro precedenti, una vittoria per parte oltre a due pareggi. L'ultima vittoria del Chievo risale al Settembre 2016 e fu un 2-1, mentre la vittoria dei neroverdi risale all'Aprile 2014 e fu un 0-1 firmato da Domenico Berardi.

Maran non ha gravi problemi di formazione: l'unico forfait certo è quello di Alessandro Gamberini alle prese con noie muscolari; Roberto Inglese invece potrebbe farcela a recuperare dalla contusione al ginocchio, tuttavia non è certo che parta dal primo minuto. I dubbi di formazione per il tecnico sono principalmente in difesa: Tomovic è insediato da Dainelli per il posto da secondo centrale mentre Jaroszynki rischia di perdere il posto sulla corsia ai danni di Massimo Gobbi; un altro ballottaggio è in attacco con Pellissier e Pucciarelli pronti a rilevare Inglese. La formazione quindi dovrebbe essere un 4-3-1-2 con Sorrentino, Jaroszynski, Tomovic, Bani e Cacciatore in difesa; centrocampo a tre con Radovanovic, Castro ed Hetemaj e Birsa a supportare Meggiorini e Inglese.

Il Sassuolo dovrà rinunciare invece a Berardi squalificato e Matri infortunato; out anche Missiroli, fermato da un guaio muscolare. I ballottaggi nel caso dei neroverdi sono più numerosi: Duncan è in lotta con Biondini così come Ragusa si gioca il posto con Rogerio. Se dovesse partire il brasiliano, il Sassuolo giocherebbe con un 3-5-2. Presupponendo giochi Antonino Ragusa, la squadra dovrebbe schierarsi con il 4-3-3 con Consigli, Lirola, Acerbi, Goldaniga e Peluso in difesa; centrocampo a tre con Duncan, Mazzitelli e Magnanelli; il tridente sarà sicuramente con Babacar e Politano, più dubbi sulla presenza di Ragusa sull'esterno.