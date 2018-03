Milan-Inter, gli esterni per mettere le ali in classifica

Milan-Inter è una partita tra due squadre, ma anche una sfida ricca di duelli individuali a tutto campo che potrebbero essere fondamentali per far orientare la gara verso Gattuso e Spalletti. Due allenatori che con queste squadre fanno molto affidamento sui loro esterni offensivi, giocatori chiamati a determinare in zona offensiva e a dare un importante contributo anche in fase difensiva. Insomma, il derby potrebbe anche essere deciso dai vari Suso, Calhanoglu, Perisic o Candreva.

In casa Milan Gattuso ha scelto praticamente subito chi sarebbero state le sue ali del 4-3-3. Due esterni atipici se guardiamo alla storia del calcio, ma non per questo incapaci di interpretare un ruolo che sta diventando sempre più importante. Suso e Calhanoglu in un altro momento storico probabilmente sarebbero stati una seconda punta è un trequartista, ma non per questo la loro qualità e la loro tecnica non può servire a questo Milan. Anzi. Le loro prestazioni di alto livello sulle due corsie vengono spesso elogiate da Gattuso. Il tecnico rossonero ha una predilezione particolare poi per Calhanoglu che ha scoperto in prima persona dal suo arrivo a Milanello. Il turco sta salendo di colpi e insieme a Suso dovrà garantire ancora una volta imprevedibilità in attacco e copertura delle linee di passaggio quando il Milan si troverà a difendere. Lo spagnolo ha un feeling particolare con l’Inter a livello di numeri e tutto l’ambiente rossonero spera che le statistiche possano essere ulteriormente migliorate.

Dal punto di vista delle caratteristiche Perisic e Candreva sono più ali di Suso e Calhanoglu. Il croato e l’italiano sono giocatori che spesso cercano anche il fondo per mettere cross invitanti in mezzo all’area, dove un serpente avvelenato come Mauro Icardi è pronto a essere letale. Il miglior momento della stagione dell’Inter è coinciso anche con un grande stato di forma dei due giocatori, in grado di essere determinanti in zona gol per se stessi o per i compagni. Contro il Milan Spalletti dovrebbe affidarsi ancora una volta a loro, anche se Karamoh potrebbe essere la sorpresa che non ti aspetti in una sfida così importante. Perisic potrebbe cercare di far valere una maggiore fisicità nei confronti di Calabria, mentre Candreva potrebbe essere chiamato ad attaccare Rodriguez anche senza palla, contando su qualche amnesia che a volte colpisce il difensore svizzero. Una cosa però sembra essere certa: Milan e Inter per mettere le ali in classifica hanno bisogno dei loro esterni offensivi.