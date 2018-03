Atalanta, il mini-campionato inizia con un tour de force

"Con la Sampdoria inizia un nuovo campionato", era questa la copertina data da Gasperini alla sfida con i blucerchiati prima che i tragici eventi di ieri rinviassero tutto a data da destinarsi. L'obiettivo settimo posto e ritorno in Europa è quello dichiarato dall'Atalanta per terminare la stagione e dirsi soddisfatta. Molto, però, passerà dal prossimo mese in mezzo, periodo in cui i nerazzurri affronteranno due tour de force fondamentali per la definizione della classifica.

Attualmente gli Orobici hanno due partite in meno delle avversarie dirette - dovranno recuperare quella contro la Juventus e quella contro la Sampdoria - e saranno costretti a sei partite in quattordici giorni, seppur intervallati dalla sosta per le Nazionali che va dal 19 al 29 Marzo. Domenica la squadra di Gasperini scenderà in campo per affrontare il Bologna dopo dieci giorni di stop. La sfida non è improba e, anzi, se vorranno tornare in Europa dovranno vincere senza se e senza ma, tuttavia lo stop forzato potrebbe non giovare ad una squadra che fa del ritmo partita una sua peculiarità. Riprendere dopo dieci giorni con tre partite in sette giorni costringerà il Gasp ad effettuare del turn over, prestando il fianco a nuove critiche per la sfida con la Juventus, la meno agevole di questo primo tour de force e quindi quella che più si presta al ricambio tra titolari e riserve. L'Atalanta, infatti, quando tutte le altre recupereranno la giornata di ieri, dovrà sfidare i bianconeri per il match valevole per il turno numero ventisei di Serie A. Passata la trasferta dell'Allianz, i nerazzurri affronteranno un'altra partita fuori casa, la terza in sette giorni, e lo faranno al Bentegodi di Verona contro l'Hellas, altro match da vincere obbligatoriamente.

Dopo l'impegno con gli scaligeri ci sarà dunque la pausa nazionali, con molti giocatori che lasceranno Zingonia e Gasperini che sarà costretto a lavorare con un parco giocatori particolarmente ristretto. Al ritorno in campionato, gli Orobici avranno, verosimilmente, un altro miniciclo di tre partite in sette giorni. Infatti, seppur non ci sia una data ufficiale per il recupero di Atalanta-Sampdoria, la prima data utile sarebbe proprio quella tra il 6 ed il 14 Aprile, con in nerazzurri che affronterebbero Benevento, Spal, blucerchiati e Inter nel giro di due settimane. Il tecnico nerazzurro dovrà preparare al meglio i suoi uomini con l'obiettivo di fare almeno tredici punti in queste sette partite. Solo allora la qualificazione in Europa sarà possibile.