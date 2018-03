Juventus, senti Matuidi: "Con la Lazio non era facile, a Londra per vincere"

Blaise Matuidi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Intervistato da Francesco Cosatti, il centrocampista bianconero ha cominciato facendo le sue condoglianze alla famiglia Astori: "Innanzitutto faccio le mie condoglianze alla famiglia di Davide Astori. Io non lo conoscevo ma molti miei compagni si, e sono addolorati. Ho avuto modo di capire che non perdiamo solo un grande calciatore, ma anche una grande persona. Non è mai facile tornare in campo dopo una tragedia simile, ma il calcio cerca di andare avanti, anche in suo onore".

Inevitabile, poi, il passaggio sulla vittoria contro la Lazio: "Non era facile vincere all’Olimpico, per noi è stata una serata davvero positiva, dato che il Napoli ha perso qualche punto e ora siamo solo a una lunghezza da loro. Siamo tutti felici per il gol di Paulo. Se lo merita, per l’impegno che mette nel lavoro di tutti i giorni, e ha dimostrato ancora una volta, come ha già fatto in altre occasioni, di essere un giocatore capace di risolvere la partita e far vincere la squadra". Passaggio importante, anche su Higuain: "Sta recuperando nel migliore dei modi, spero sia con noi in viaggio domani".

L'ex centrocampista del Paris Saint-Germain ha poi parlato del prossimo match contro la Juventus: "Il Tottenham? Wembley è un bellissimo stadio, ho avuto il piacere di giocarci con la Nazionale: mercoledì non sarà semplice, il Tottenham è una squadra che gioca bene con il pallone, arriva da un buon periodo in campionato e ha fatto ottime cose in Champions League, compresa la gara di andata contro di noi. Comunque a Torino abbiamo dimostrato di poterli mettere in difficoltà: andiamo a Londra per vincere e per segnare, se giochiamo come sappiamo, e con l’aiuto dei nostri tifosi, come a Roma, sarà possibile".

[Source: tuttojuve.com]