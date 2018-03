Non c'è riposo per il Milan: giovedì arriva l'Arsenal

La morte di Davide Astori ha scosso tutto il mondo sportivo e non solo, ma, come cantavano i Queen, show must go on. Dunque, anche il Milan, come altre squadre, è tornata al lavoro. Giovedì i rossoneri riceveranno l'Arsenal per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.

Dopo il derby rinviato ieri sera, quella di giovedì sarà una partita fondamentale per il Milan dove saranno presenti quasi 70 000 tifosi. Gattuso, per l'occasione, schiererà i suoi titolarissimi, ovvero la formazione che ha utilizzato nelle ultime due gare contro Roma e Lazio. Dunque in in attacco Patrick Cutrone dovrebbe essere preferito ancora una volta a Nikola Kalinic con il croato pronto a partire dal primo minuto nella trasferta di Genova. Con tutto il rispetto per la morte del capitano viola, lo stop del 27esimo turno di campionato è stato positivo per il Milan che ha recuperato le energie visto che nelle ultime settimane ha giocato praticamente ogni tre giorni.

Quest'oggi l'allenatore rossonero si è concentrato molto sulla difesa, intervallando un lavoro a secco, quindi un lavoro di corsa e di scarico. Ma andiamo a leggere nel dettaglio.

IL RECAP DELL'ALLENAMENTO ODIERNO

Inizia una nuova settimana al Centro Sportivo rossonero, dove i rossoneri hanno dato vita all'unica seduta di giornata sotto lo sguardo del Presidente Li Yonghong, arrivato a Milanello con la famiglia.

Dopo una breve permanenza in palestra per l'attivazione muscolare, la squadra è uscita sul campo centrale dove ha iniziato l'allenamento con esercitazioni fisico-atletiche. A seguire, il gruppo è stato diviso in due per svolgere: un lavoro di corsa; una serie di esercizi di agilità eseguiti tra gli ostacoli bassi; delle esercitazioni tecniche. Spazio poi ad un lavoro tattico sulle varie fasi di gioco, il tutto finalizzato alla prossima partita che vedrà i rossoneri affrontare l'Arsenal nella gara di andata per gli Ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 8 marzo a San Siro.