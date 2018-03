Roma, a Trigoria al lavoro in vista del Torino

La Roma ha provato a mettere via le emozioni per la morte improvvisa di Davide Astori tornando ad allenarsi in vista dell'impegno di venerdì sera contro il Torino. La squadra di Di Francesco, dopo il netto successo contro il Napoli di sabato scorso, è scesa in campo quest'oggi a Trigoria per prepare proprio il prossimo impegno in campionato.

Allenamento di scarico per chi ha giocato contro gli uomini di Napoli, lavoro atletico e partitella per tutti gli altri con la Primavera. Lavoro individuale per Karsdorp (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ndr) e Luca Pellegrini (frattura della rotula sinistra ndr) L'Unico acciaccato dalla trasferta in Campania è proprio il capitano della Roma, Daniele De Rossi, che è alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata contro gli azzurri. Il suo stop è da valutare visto che il vero obiettivo della Roma è di averlo pronto per il ritorno degli ottavi di Champions contro lo Shakhtar Donetsk.

Contro la squadra allenata da Mazzarri, Di Francesco confermerà lo stesso modulo visto a Napoli, il 4-3-3, ma cambiando qualche interprete visto che Fazio e Dzeko sono squalificati e De Rossi è in dubbio.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Under, Schick, Perotti