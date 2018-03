Campionato Primavera - Il Milan crolla, Napoli e Juventus pareggiano

La 22ma giornata del Campionato di Primavera 1 non ha offerto grandissimi spunti di interesse a causa del rinvio di ben 4 partite, ovvero: Chievo - Sassuolo, Torino - Fiorentina, Inter - Genoa ed Atalanta - Roma. Il turno è stato dunque contraddistinto dalla clamorosa sconfitta a cui è andato incontro il Milan, crollato sotto i colpi di una sorprendente Sampdoria: Baldè, Mikulic e Gomes Ricciulli permettono ai doriani di conquistare tre punti utili a sperare ancora nella salvezza, infatti ora i blucerchiati risiedono al 14° posto con 19 punti, mentre il Milan rimane fermo al 7° posto con 32 punti. Uno in meno della Juventus, fermata sull'1-1 dalla Lazio: a Fernandes risponde Di Gennaro. Con questo pari i biancocelesti retrocedono all'ultimo posto con 15 punti.

Due in meno del Bologna, fermato sul 2-2 dal Napoli: Mutton porta in vantaggio i felsinei allo scadere della prima frazione di gioco, ma ad inizio ripresa Gaetano firma il pari realizzando un calcio di rigore; gli emiliani non ci stanno e si riportano in vantaggio con Krastev, ma dieci minuti più tardi rimangono in inferiorità numerica a causa dell'espulsione comminata a Cozzari; una situazione di superiorità numerica di cui subito approfitta il Napoli con Russo, che all'80' sigla il gol della definitiva parità. Un punto che serve ai partenopei per consolidarsi in decima posizione con 28 punti, mentre il Bologna rimane invischiato nella lotta per non retrocedere con l'attuale 15° posto occupato con 15 punti. A chiudere il turno ci ha pensato l'Udinese, che ha battuto l'Hellas Verona grazie al rigore realizzato a dieci minuti dal termine da Varesanovic. Un gol che permette ai friuliani di accorciare le distanze dal Napoli, infatti ora i partenopei distano un solo punto ed una sola posizione (11°-27 punti), mentre gli scaligeri rimangono 12mi con 21 punti.

RISULTATI:

Lazio - Juventus 1-1

13' Fernandes (J) 78' Di Gennaro (L)

Napoli - Bologna 2-2

47' Mutton (B) 50' Gaetano [r.] (N) 54' Krastev (B) 80' Russo (N)

Chievo - Sassuolo Rinviata

Udinese - Hellas Verona 1-0

81' Varesanovic [r.]

Sampdoria - Milan 3-0

18' Baldè 49' Mikulic 63' Gomes Ricciulli

Inter - Genoa Rinviata

Atalanta - Roma Rinviata

Torino - Fiorentina Rinviata

CLASSIFICA

Atalanta* 41 Inter* 41 Roma* 41 Fiorentina* 37 Genoa* 35 Juventus 33 Milan 32 Chievo* 31 Torino* 30 Napoli 28 Udinese 27 Hellas Verona 21 Sassuolo** 20 Sampdoria* 19 Bologna* 17 Lazio* 15

(*)= una partita in meno

(**)= due partite in meno

PROSSIMO TURNO (10/3/18):

Hellas Verona - Inter

Milan - Lazio

Bologna - Sampdoria

Genoa - Atalanta

Roma - Udinese

Sassuolo - Napoli

Torino - Chievo

Fiorentina - Juventus

PRIMAVERA 2 GIR. A

La 20ma giornata ha registrato il ritorno in vetta dell'Empoli grazie alla vittoria di misura (1-0) sulla Pro Vercelli, con gol di Tehe nel recupero del primo tempo. Un successo che vale doppio a causa del pareggio racimolato dal Cittadella contro il Carpi: a Saporetti risponde Guerra. Alle spalle dei veneti si avvicina minacciosa la Spal grazie alla vittoria in trasferta per 2-1 sul campo del Venezia: accade tutto negli ultimi tre minuti di gioco; prima Russo porta in vantaggio gli estensi, subito raggiunti sul pari da Fasan, ma al 90' Maranzino sigla il gol del definitivo 2-1. Un punteggio che costringe i lagunari a rimanere ancorati al 7° posto con 26 punti. Rinviate a data da destinarsi le altre tre partite in programma, ovvero: Cesena - Brescia, Parma - Virtus Entella e Novara - Cremonese.

RISULTATI:

Cesena - Brescia Rinviata

Empoli - Pro Vercelli 1-0

46' Tehe

Novara - Cremonese Rinviata

Parma - Virtus Entella Rinviata

Venezia - Spal 1-2

87' Russo (S) 89' Fasan (V) 90' Maranzino (S)

Cittadella - Carpi 1-1

31' Saporetti (Ca) 73' Guerra (Ci)

CLASSIFICA

Empoli 35 Novara 34 Cesena 32 Cittadella 29 Spal 27 Spezia 26 Venezia 26 Pro Vercelli 24 Brescia 23 Cremonese 20 Virtus Entella 19 Parma 15 Carpi 9

PROSSIMO TURNO (10/3/18):

Brescia - Cittadella

Carpi - Spal

Cremonese - Venezia

Empoli - Cesena

Pro Vercelli - Parma

Spezia - Novara

PRIMAVERA 2 GIR. B

La 20ma giornata ha registrato la caduta della capolista Cagliari sul campo del Pescara: Morselli e Scimia hanno regalato la vittoria agli abruzzesi. Una sconfitta di cui non approfitta l'Ascoli, battuto dal Bari per 3-2: Petruccetti e Maffei portano sul doppio vantaggio i pugliesi, che vengono rimontati dalle reti siglate nella ripresa da Zimbardi e Buonavoglia; quando il pareggio sembra scritto ecco arrivare il gol allo scadere di Lella, il quale regala questi tre importantissimi punti alla sua squadra. La compagine pugliese con questo successo rimane in scia al Crotone, vittorioso per 2-1 sul Perugia: Sapone con una doppietta decide l'incontro, poi concluso dall'inutile rete siglata per gli umbri da Traorè. Squali calabresi che ora devono guardarsi le spalle anche dalla Ternana, vittoriosa per 5-0 sull'Avellino: l'autogol di Schiano, la doppietta di De Paoli e le reti di Massa e Sicari consentono alle fere di portare a casa questi tre fondamentali punti. Infatti dietro agli umbri risale il Frosinone, uscito trionfatore dal match contro il Benevento: Cerroni al 16' decide l'incontro. A chiudere il turno ci hanno pensato Salernitana e Foggia, autrici di uno scialbo 0-0.

RISULTATI:

Pescara - Cagliari 2-0

68' Morselli 83' Scimia

Crotone - Perugia 2-1

44' Sapone (C) 67' Sapone (C) 72' Traorè (P)

Benevento - Frosinone 0-1

16' Cerroni

Salernitana - Foggia 0-0

Ternana - Avellino 5-0

Schiano [aut.] De Paoli De Paoli Massa Sicari

Bari - Ascoli 3-2

26' Petruccetti (B) 42' Maffei (B) 51' Zimbardi (A) 72' Buonavoglia (A) 87' Lella (B)

CLASSIFICA

Cagliari 39 Palermo 33 Ascoli 33 Crotone 29 Ternana 29 Bari 29 Frosinone 28 Pescara 26 Perugia 25 Benevento 23 Salernitana 19 Foggia 18 Avellino 0

PROSSIMO TURNO (10/3/18):

Ascoli - Benevento

Avellino - Crotone

Cagliari - Bari

Frosinone - Ternana

Palermo - Salernitana

Perugia - Pescara