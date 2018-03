Tottenham - Juventus in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Tottenham-Juventus, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Szymon Marciniak.

QUI TOTTENHAM

In Premier League, nell'ultima giornata gli Spurs hanno archiviato con una doppietta di Son la tutto sommato modesta opposizione dell'Huddersfield. Ovviamente adesso la testa dei londinesi è tutta per quest'impegno di gala, con l'obiettivo unico del passaggio del turno che sarebbe quasi storico.

Sarebbe un peccato d'altronde, considerando che in casa degli avversari gli inglesi hanno strappato un 2-2, dover andare a casa così presto. L'aveva detto anche Pochettino subito dopo il match dell'Allianz Stadium, la sua squadra ha dimostrato una personalità non comune per un gruppo così giovane.

Oggi, come ha chiesto proprio lui in conferenza stampa, c'è da ripetere una prestazione di quel livello; anche Dele Alli ha detto la sua in settimana, definendo tutt'altro che chiusi i giochi. Certo non sarà semplice senza la colonna difensiva Alderweireld a disposizione per infortunio...

Mauricio Pochettino è orientato a confermare il proprio 4-2-3-1 con Lloris, anche lui ai microfoni alla vigilia, in porta. I terzini sono Trippier e Davies, con Sanchez e Vertonghen in mezzo. Dier fa coppia con Dembelé a centrocampo, in attacco Eriksen, Alli e Son sono favoriti su Lamela per supportare, ovviamente, Harry Kane.

QUI JUVENTUS

Nell'ultimo weekend di Serie A i bianconeri hanno fatto un passo avanti importante nella combattutissima corsa al titolo contro il Napoli, riuscendo a strappare tre punti alla Lazio all'ultimo secondo, con la marcatura firmata da Paulo Dybala. Un boost psicologico non da sottovalutare.

È ovvio che il risultato dell'andata obblighi i campioni d'Italia ad una partita di grande attenzione verso i dettagli, come detto da Rugani giusto poche ore orsono. Anche Allegri, oltre a dare diverse indicazioni di formazione (ci arriviamo), ha chiesto ai suoi una maggior qualità tecnica.

Non esistono alibi: a Londra c'è una Vecchia Signora che arriva per vincere, l'ha detto anche Matuidi. Nemmeno i tanti indisponibili in attacco devono essere una giustificazione: out dai convocati sia i lungodegenti Cuadrado e Bernardeschi sia l'acciaccato Mario Mandzukic, sorpresa negativa dell'ultimo momento.

Max Allegri è orientato verso un 4-3-2-1. Buffon, che ha affiancato il tecnico in conferenza stampa, vedrebbe davanti a sé dunque De Sciglio (o Barzagli), Benatia, Chiellini ed Alex Sandro. Pjanic starebbe in cabina di regia, con Khedira e Matuidi a supporto. In attacco Dybala e Douglas Costa si muoverebbero invece alle spalle dell'appena tornato Higuain.

CURIOSITÀ

Il gol di sabato è stata certamente un'infusione di fiducia per Paulo Dybala, ritrovato dopo un periodo un po' ombroso. Dall'altro lato anche Son non veniva da alcune prestazioni brillanti, ma sarà un match speciale in particolare per Fernando Llorente, che dopo l'esperienza in Liga trascorse due splendide stagioni proprio con Madama.