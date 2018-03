Roma: recupera De Rossi per il Torino

Penultimo allenamento per la Roma che prepara l'anticipo del 28° turno di campionato in casa contro il Torino. I giallorossi vogliono dare continuità al prestigioso successo di Napoli e difendere il terzo posto da Lazio e Inter che inseguono.

Ci sono buone notizie per Eusebio Di Francesco dalla seduta che si è svolta nel pomeriggio a Trigoria. Infatti Daniele De Rossi è tornato ad allenarsi in gruppo svolgendo tutta la seduta d'allenamento. Ciononostante il tecnico è intenzionato a preservare il capitano giallorosso per il fondamentale match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk di martedì prossimo.

Contro il Torino, oltre al lungodegente Karsdorp, mancheranno per squalifica anche Fazio e Dzeko. Davanti ad Alisson dovrebbero agire Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus e Kolarov, con Florenzi che potrebbe beneficiare di un turno di riposo. A centrocampo diversi dubbi per Di Francesco che vorrebbe far riposare, oltre a De Rossi, un altro titolare. Al posto del capitano potrebbe giocare Gonalons e come mezzali Strootman (o Nainggolan) e Pellegrini. Altrimenti possibile lo spostamento dell'olandese davanti alla difesa e l'inserimento di Gerson, con ballottaggio poi tra Nainggolan e Pellegrini per l'altro posto come mezzala. In avanti intoccabile Under che giocherà alto a destra, sull'altro fronte El Shaarawy è in netto vantaggio su Perotti, al centro possibile nuova chance per Schick che ha la possibilità di riscattarsi dopo la deludente prova contro il Milan di due settimane fa.