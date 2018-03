Verso Lazio-Dinamo: prenotarsi per il "Gran Galà"

Il pubblico non sarà quello delle grandi occasioni (previsti circa 15 mila spettatori), ma la location è sempre la stessa: lo Stadio Olimpico di Roma sarà il campo di battaglia che vedrà contrapposte la Società Sportiva Lazio e il Futbol'nyj Klub Dynamo Kyïv. In palio c'è l'andata degli ottavi di finale dell'Europa League 2017/2018, con vista sui quarti di finale. Fischio d'inizio alle 21:05, match in chiaro su TV8.

QUI LAZIO - TURN-OVER CONFERMATO

La Lazio dovrà dosare le forze dei suoi uomini. Fra tre giorni ci sarà il delicatissimo match al Sant'Elia contro il Cagliari, poi il ritorno di Europa League e il Bologna all'Olimpico. Ragion per cui, la scelta di Simone Inzaghi è quella di mantenere intatta l'ossatura della squadra, pur non rivoluzionando la formazione. Si va così verso l'ennesima conferma del marchio di fabbrica 3-5-1-1, con Thomas Strakosha a difendere i pali della porta. La linea di difesa a tre sarà composta da Quissanga Bastos (a destra), Luiz Felipe Ramos Marchi (al centro) e Fortuna Wallace (a sinistra). Patricio Gabarrón Gil insidia l'angolano, che però parte favorito. A centrocampo pronta la staffetta: riposeranno Marco Parolo e Sergej Milinkovic-Savic. Dal primo minuto pronti Alessandro Murgia e Luis Alberto, che, per l'occasione, verrà riproposto mezz'ala. Lucas Leiva inamovibile davanti alla difesa, con Jordan Lukaku (in vantaggio su Senad Lulic) e Dusan Basta sulle corsie laterali. Davanti, confermato Felipe Anderson a supporto di Ciro Immobile. Il centravanti di Torre Annunziata sarà ancora titolare; Inzaghi vuole blindare subito il passaggio del turno.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Wallace; Basta, Murgia, Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile.

Un'accelerazione di Felipe Anderson contro l'FCSB. Foto prelevata dal Profilo Facebook Ufficiale della S.S Lazio.

QUI DINAMO - UCRAINI RIMANEGGIATI

Non potrà schierare l'undici tipo, Aljaksandr Chackevič, per la delicata sfida contro la Lazio. Di fatti, Georgi Bushchan, Dieumerci Mbokani e Serhiy Sydorchuk non saranno della partita. Tre assenze pesanti per la Dinamo, ma che non renderanno meno insidiosa la squadra ucraina; volenterosa di giocarsi le proprie chance. In porta ci sarà una vecchia conoscenza della Lazio: Denys Boyko ha già sfidato i capitolini in due circostanze. Correva la stagione 2015/2016, quando il suo Dnipro affrontava l'allora squadra di Stefano Pioli nella fase a gironi dell'Europa League 2015/2016. L'andata finì 1-1, con goal beffa di Yevhen Seleznyov nel recupero, mentre il ritorno vide l'affermazione (3-1) della squadra romana, grazie alle reti siglate da Antonio Candreva, Marco Parolo e Filip Djordjevic. La linea di difesa a quattro sarà composta da Mykola Morozyuk a destra e Josip Pivaric a sinistra. Al centro, ci saranno Evgen Khacheridi e Tamás Kádár. Il modulo di riferimento sarà il 4-3-3, con il trittico di centrocampo che sarà verosimilmente composto da Denys Garmash, Volodymyr Shepelev e Vitali Buyalsky. Davanti, il tridente sarà composto da Derlis González (a sinistra) e Viktor Tsygankov (a destra). Al centro, l'unica punta sarà il brasiliano Junior Moraes.

PROBABILE FORMAZIONE DINAMO KIEV (4-3-3): Boyko; Morozyuk, Khacheridi, Kádár, Pivaric; Garmash, Shepelev, Buyalsky; Tsygankov, Moraes, Gonzàlez.