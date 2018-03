Milan - Arsenal in diretta, LIVE Europa League 2017/18 (19.00)

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Milan - Arsenal. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live l'andata degli ottavi dei finale. Restate con noi!

A San Siro, dopo diversi anni, si tornerà a respirare un’atmosfera da Champions: sotto gli occhi di 70 000 mila persone si sfideranno Milan ed Arsenal per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.

Per tanti giocatori del Milan sarà la prima vera notte europea ed anche per Gattuso sarà la prima grande partita da allenatore, mentre da giocatore ne ha vissute parecchie sempre con la maglia rossonera.

Avendo saltato il turno di campionato, di certo il Milan sarà più riposato. I rossoneri sono in ottimo momento di forma e in continua crescita e non vogliono di certo fermarsi ora.

Invece l'Arsenal arriva da quattro sconfitte consecutive, cosa che non succedeva dal 2002. Però il Milan non deve commettere l'errore di sottovalutare l'avversario.

Wenger non avrà a disposizione, Aubameyang e Lacazette, ma potrà contare sulle grande qualità di Ozil e Mkhitaryan. Non risultato nella lista dei convocati Antonelli, Abate e Musacchio, Gattuso schiererà i titolarissimi con Cutrone al centro dell'attacco.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gennaro Gattuso: "E' una squadra che può metterci in grandissima difficoltà. E' composta da tantissimi campioni e ha una media gol tra le più alte delle coppe europee. Era da un po' di anni che il Milan non giocava davanti a 70.000 persone in una competizione internazionale. Dobbiamo viverla questa partita, bisogna viverla, contenti che si giochi una partita così".

Arsene Wenger: "La squadra sta soffrendo e ha subito, a livello mentale, le batoste in campionato e in coppa. Bisogna ripartire dalle cose semplici e riscoprire le qualità che abbiamo. Lacazette non è pronto, Moer nemmeno. Sappiamo che questo è l’unico trofeo che possiamo vincere. Lo scorso anno non è stata così negativa, perché abbiamo vinto la FA Cup".

I CONVOCATI

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma

DIFENSORI: Bonucci, Calabria, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Locatelli, Kessie, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma, Zapata, Locatelli, Montolivo, Borini, Kalinic, André Silva. Allenatore: Gennaro Gattuso.

ARSENAL (4-2-3-1): Ospina; Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinac; Ramsey, Xhaka; Mkhitaryan, Ozil, Iwobi; Welbeck. A disposizione: Cech, Holding, Maitland-Niles, Elneny, Nketiah, Wilshere, Mavropanos. Allenatore: Arsène Wenger.

A dirigere l’incontro sarà il francese Clément Turpin. Gli assistenti saranno Nicolas Danos (FRA) e Cyril Gringore (FRA), gli addizionali Ruddy Buquet (FRA) Nicolas Rainville (FRA). Il quarto uomo sarà Hicham Zakrani (FRA).

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Sei precedenti nella storia, ma nessuno in Europa League.

Il Milan nella propria storia ha vinto 11 successi, 11 pareggi e 12 sconfitte. Ben 8 successi sono giunti al Meazza.

Il primo precedente risale a ben 23 anni fa, l'’ultima gara a San Siro fu proprio l’andata di un ottavo di finale, anche se di Champions League nel 2012.

Il Milan, secondo i bookmakers, è favorito per la gara d'andata visto il momento nero dell'Arsenal.