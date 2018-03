Bologna: contro l'Atalanta l'obbligo è quello di fare punti

Ripresa a porte chiuse per il Bologna Calcio, in vista della prossima sfida contro l'Atalanta. Nella giornata di oggi, i felsinei di Roberto Donadoni hanno infatti sostenuto una seduta di allenamento lontana da occhi indiscreti, consci della delicatezza della sfida che metterà i rossoblu di fronte all'arcigna Atalanta, squadra a caccia di un posto in Europa League dopo la cocente eliminazione subita in coppa contro il Borussia Dortmund. Reduci dal brutto stop in casa della SPAL, i ragazzi di Donadoni si troveranno contro una rosa in forma, senza sconfitte da quattro turni.

Secondo le ultime informazioni provenienti dal centro di allenamento emiliano, il Bologna dovrebbe scendere in campo con il 3-5-1-1, modulo spesso utilizzato da Donadoni in questa stagione. Davanti al portiere Mirante, la linea a tre dovrebbe essere rappresentata da Romagnoli, De Maio ed Helander, anche se non è da escludere la presenza di Mbaye ed il conseguente passaggio al 4-3-3. Nella zona mediana del campo, chiavi del gioco affidate a Pulgar, protetto dalle mezz'ali Donsah e Dzemaili. Dietro l'unica punta Destro, in ballottaggio con Avenatti, torna Simone Verdi, mentre saranno Di Francesco e Masina i fluidificanti scelti da Donadoni.

Nonostante l'importante peso specifico degli avversari, i rossoblu non dovranno fallire la sfida, dimostrandosi attrezzati per andare oltre la semplice salvezza. Spesso frenati da qualche infortunio di troppo e da una serie inspiegabile di prestazioni sottotono, i felsinei non sono riusciti a completare quel processo di maturazione che in questa stagione è rimasto incompleto. Con un Simone Verdi in più, il Bologna deve invertire definitivamente la marcia, concludendo al meglio un'annata che potrebbe comunque essere quella del definitivo rilancio.

PROBABILI FORMAZIONI ANTI-ATALANTA:

Con il 3-5-1-1: Mirante; Romagnoli, De Mario, Helander; Di Francesco, Donsah, Pulgar, Dzemaili, Masina; Verdi; Destro.

Con il 4-3-3: Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Donsah, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Destro, Di Francesco.