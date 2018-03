Cagliari: Joao Pedro trovato positivo all'antidoping

Fulmine a ciel sereno in casa Cagliari: il trequartista Joao Pedro positivo al test antidoping. Secondo quanto appreso dai risultati delle prove antidoping fatte da Nado Italia, infatti, il brasiliano sarebbe stato pescato positivo all'idroclorotiazide, un diuretico. Il calciatore è risultato dunque positivo dopo la partita dell'11 febbraio contro il Sassuolo e, da prassi, è stato sospeso dal tribunale nazionale antidoping di Nado Italia.

Non una buona notizia, per il club sardo, che in un momento stagionale tutt'altro che positivo dovrà anche fare i conti con questo importante incidente di percorso. Joao Pedro è infatti uno dei calciatori più in forma della rosa e, senza di lui, Diego Lopez dovrà seriamente trovare una soluzione che possa consentire al Cagliari di andare avanti.